Hasta el momento no se ha anunciado el elenco de voces, ni la fecha de estreno de esta producción a cargo de Nicole Dong, quien por primera vez funge como showrunner de un proyecto. Su trabajo previo se encuentran títulos como How to Train Your Dragon 2, Captain Underpants: The First Epic Movie y Pinky Malinky.

Dominic Bisignano (Star vs the Forces of Evil) fungirá como co-productor ejecutivo. Meghan McCarthy (My Little Pony) como editora de la historia y Toby Chu (Bao) como compositor de Centaurworld.