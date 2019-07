Netflix presenta las primeras imágenes de su nueva serie italiana – Black Moon

Es momento de mirar hacia Europa, pues las producciones de Netflix en los países de esta región, comienzan a florecer.

Precisamente, la plataforma ha lanzado las primeras imágenes oficiales de su serie Black Moon (en italiano, Luna Nera), su tercera producción hecha en Italia, después de Suburra y Baby y seguida por la re-adaptación de Three meters above the sky.

Creada por Francesca Manieri, Laura Paolucci y Tiziana Triana, y producida por Fandango, Black Moon es una serie feminista de fantasía que se centra en un grupo de mujeres sospechosas de hacer brujería en la Italia del siglo XVII.

La serie además está basada en The Lost Cities: Black Moon, el primer libro de la trilogía creada por Tiziana Triana, el cual será publicado en noviembre de este año.

Entre los miembros del elenco se encuentran los italianos Nina Fotaras, Giada Gagliardi, Adalgisa Manfrida, Lucrezia Guidone, Barbara Ronchi, Giorgio Belli, Manuela Mandracchia y Federica Fracassi.

Black Moon ha terminado con sus filmaciones y se espera que los seis episodios de la primera temporada debuten en 2020.

¡Checa abajo las imágenes!