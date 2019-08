Netflix presenta las voces para Latinoamérica – The Dark Crystal: Age of Resistance

La plataforma anunció al elenco que da voz en español a los personajes de El Cristal Encantado: La Era de la Resistencia, con Karen Vallejo y Adriana Casas Basilio encabezando el reparto.

The Dark Crystal: Age of Resistance narra la historia previa a la añorada película de Jim Henson de 1982, The Dark Crystal, y será dirigida por Louis Letterier.

Hace varios meses que conocemos quienes serán las voces en la versión original, ahora es tiempo de saber quienes serán sus pares latinos: