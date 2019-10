Netflix quiere la nueva serie live-action Final Fantasy XIV

Hace unos 4 meses, Sony Pictures Television y Hivemind Enmtertainment anunciaron el desarrollo de una ambiciosa serie live-action basada específicamente en el exitosísimo videojuego MMORPG, Final Fantasy XIV.

Ahora, en charla con IGN, el directivo de Hivemind aclaró por qué eligieron específicamente ese episodio de la prolífica saga JRPG y no el tan popular Final Fantasy VII, por ejemplo.

“Por supuesto que consideramos Final Fantasy VII. Fue una decisión difícil. VII es muy importante, pero al final nos fuimos por Final Fantasy XIV porque pensamos que todo lo que queremos hacer y contar se encuentra justo en este juego”, declaró Dinesh Shamdasani.

Además de esto, Shamdasani confirmó que “Netflix les pregunta constantemente” sobre el estado de desarrollo del proyecto, pues están muy interesados por adquirir la serie en exclusiva, aunque en Hivemind no están listos aún para comprometerse con ninguna cadena o plataforma de streaming (nosotros escuchamos por allí que Apple TV+ también está al acecho).

Mientras pensamos qué tan épica sería esta serie (y si sería capaz de retar las franquicias de fantasía The Lord of the Rings y Game of Thrones), los dejamos con este update del videojuego que incluirá el tan esperado crossover con NieR: Automata.