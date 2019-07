Netflix reducirá el número de personas fumando en su contenido original

¡Qué alguien piense en los niños!

Después de que un estudio realizado por Truth Initiative revelara que Netflix es la plataforma con el mayor número de representaciones de cigarro, la plataforma ha decidido tomar cartas en el asunto.

De acuerdo al estudio, se encontraron un total de 1209 representaciones de cigarro en las series de la temporada 2016-2017, de las cuales 866 pertenecen a Netflix. El primer lugar lo ocupa Unbreakable Kimmy Schmidt con 292 representaciones, seguido de Stranger Things con 262 y Orange Is the New Black con 233.

Por esta razón, Netflix ha prometido eliminar el uso cigarro en las series y películas aptas para un público menor de 13 o 14 años. A excepción de razones de exactitud histórica.

En cuanto a los programas dirigidos hacia adultos, la plataforma también tomará medidas al respecto y solo incluirá representaciones de cigarro cuando sea esencial para la visión creativa del autor o sea una característica definitoria del personaje.