Netflix reducirá la definición de sus contenidos en Argentina

A través de un acuerdo con el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), se implementará esta medida para evitar una sobrecarga y garantizar la conectividad a Internet.

A raíz del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en Argentina, el uso de Internet aumentó significativamente, es por eso que el ENACOM busca bajar el tráfico en la red evitando que Netflix pueda verse en HD.

La medida se aplicará hasta el 31 de marzo y se optó por esto porque la emisión de videos es una de las acciones que más utilizan el ancho de banda. “Luego de evaluar la situación, la compañía decidió comenzar a reducir los bitrates en todas las transmisiones en el país, lo cual reduciría la cantidad total de ancho de banda utilizada en un 25%. El compromiso es mantener está condición durante 30 días, volviéndose a evaluar pasado ese período de tiempo”, dijo Paula Pinha, Directora de Políticas Públicas de Netflix.

Por otro lado, el ente también recomendó utilizar líneas fijas para llamada de voz, evitar las comunicaciones vía streaming o videollamadas y de ser necesario minimizar la calidad de transmisión, evitar el envío de materiales que no son de suma necesidad, utilizar racionalmente plataformas en línea que implican gran consumo en la red y no viralizar cadenas o informaciones no verificadas.