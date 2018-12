Netflix revela cuáles fueron las series más maratoneadas en Latinoamérica

Como datos curiosos podemos resaltar que la segunda temporada de Castlevania, y el estreno de las series mexicanas La Casa de las Flores y Made in Mexico resaltan en el conteo de México, dejando claro que pese al odio que se vio en redes sociales a estas dos últimas los usuarios las consumieron sin parar.

En Argentina la serie Retribution, antes conocida como One of Us de la BBC, fue uno de los dramas más adictivos con tan sólo cuatro episodios. Chilling Adventures of Sabrina fue un gran éxito en Colombia y Chile. Por otro lado, la segunda temporada de 13 Reasons Why fue de gran relevancia en Perú.

La información de cada uno de los países mencionados se puede revisar en la cuenta de Twitter de Netflix Latinoamérica.