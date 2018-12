Netflix revela cuales fueron sus series más maratoneadas en Estados Unidos

Sin duda, Netflix es sinónimo de maratón y si eres usuario seguramente recuerdes aquellas series por las que pasaste noches en vela. Es por ello que a solo tres días de despedir el 2018, El Gigante de Streaming acaba de revelar sus series más maratoneadas por la audiencia estadounidense.

A pesar de la popularidad de ficciones como la recientemente cancelada Daredevil o el fenómeno de Chilling Adventures of Sabrina, ninguna de las dos se encuentra en el top 10. En contraste con la lista de Netflix en Latinoamérica, donde la legendaria Friends se llevó el primer puesto entre las series más maratoneadas, aquí la ficción juvenil On My Block resultó ser la consagrada del podio.

Te presentamos las 10 series de la plataforma vistas en tiempo récord: