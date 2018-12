La próxima serie sobrenatural de Netflix acaba de establecer a su elenco juvenil que se suma al cast integrado nada menos que por Uma Thurman. Ellos son: Sivan Alyra Rose (The Entrada), Lilliya Reid (Vienna and the Fantomes), Nicholas Galitzine (Share), Kyanna Simone Simpson (The Immortal Life of Henrietta Lacks), Lilli Kay (Paterno), Sarah Mezzanotte (Blue Bloods) y Griffin Powell-Arcand (Mixed Blessings).

Chambers se centra en Sasha Yazzie (Rose), una joven sobreviviente de un ataque al corazón que se ve consumida por el misterio que hay detrás de el órgano que le salvó la vida. Sin embargo, cuanto más se acerca a descubrir la verdad sobre la muerte repentina de su donante, más comienza a asumir las características del difunto, algunas de las cuales son preocupantemente siniestras.