Netflix revela el elenco de la nueva serie de Shonda Rhimes

¡El elenco de la nueva serie de Shonda Rhimes para Netflix se ha completado!

La compañía anunció que Phoebe Dynevor (Younger) y Regé-Jean Page (For The People) liderarán el elenco de esta serie, aún sin nombre oficial, basada en las novelas de Julia Quinn sobre la familia Bridgerton.

Además, reveló que Jonathan Bailey (Broadchurch), Golda Rosheuvel (Lady MacBeth), Luke Newton (The Lodge), Claudia Jessie (Doctor Who), Nicola Coughlan (Harlots), Ruby Barker (Doctors), Sabrina Bartlett (Knightfall), Ruth Gemmell (Penny Dreadful), Adjoa Andoh (Thunderbirds Are A Go) y Polly Walker (Pennyworth), también formarán parte del elenco.

Previamente les informamos que la gran actriz Julie Andrews (The Princess Diaries) había sido fichada para prestar su voz a uno de los personajes, Lady Whistledown, una anónima y misteriosa escritora de cotilleos.

La serie se centra en los Bridgerton, una poderosa familia compuesta por ocho hermanos muy unidos, quienes deben navegar por los matrimonios por conveniencia para buscar el romance, aventuras y amor.

Creada por Chris Van Dusen (Scandal) y producida por Rhimes, se espera que la serie vea la luz en 2020.