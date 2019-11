Netflix revela las series internacionales más vistas por los argentinos

El servicio de streaming siempre mantiene sus números ocultos, pero ahora mostró cuáles son las producciones favoritas de sus usuarios en Argentina.

The End of the F***ing World es una de las series internacionales más vistas en Argentina en su primera temporada y se espera que, con el estreno de la segunda a partir de hoy, esa tendencia se mantenga.

Otros títulos internacionales destacados incluyen Sex Education, La Casa de las Flores, Quicksand, The Rain, Bodyguard, Bandersnatch, Alta Mar, Dark, The Forest y La Casa de Papel. El número de espectadores en Argentina que disfrutan de series y películas que se producen en todo el mundo aumentó un 52% comparado con el 2018.

“A nuestros miembros en Argentina les gusta ver contenido local increíble como Apache, pero también están descubriendo programas de todo el mundo en Netflix todos los días. La audiencia ama la autenticidad de las historias sin importar el idioma o país”, dijo Bela Bajaria, Vicepresidenta de Originales Internacionales.