Netflix revela los primeros detalles de la nueva serie del creador de La Casa de Papel – White Lines

Netflix develó el día de hoy los primeros detalles de White Lines, la nueva serie del creador de La Casa de Papel, Álex Pina.

La serie será protagonizada por Laura Haddock (Guardians of the Galaxy) y seguirá la investigación que emprende una mujer cuando su hermano, un famoso DJ de Manchester, aparece muerto veinte años después de su misteriosa desaparición de Ibiza.

Esto la llevará a través de un emocionante mundo de clubes de baile, mentiras y encubrimientos, obligándola a enfrentar los aspectos más oscuros de ella misma.

Además de Haddock, Marta Milans (Shazam), Juan Diego Botto (Good Behavior), Nuno Lopes (Saint George), Daniel Mays (Rogue One: A Star Wars Story), Laurence Fox (Victoria) y Angela Griffin (Turn Up Charlie, The Detail), conforman el resto del elenco.

White Lines comenzará a rodarse a finales de este mes hasta octubre en las Islas Baleares, incluyendo Mallorca e Ibiza.

Pina servirá como showrunner mientras que Nick Hamm, Luis Prieto, Ashley Way y Alvaro Brechner dirigirán.