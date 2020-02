Netflix se asocia con CLAMP y otros para nuevos proyectos anime – Cardcaptor Sakura

Pero además hay alianza con otros 5 creadores: Shin Kibayashi (The File of Young Kindaichi, The Drops of God), Yasuo Ohtagaki (Moonlight Mile, Mobile Suit Gundam Thunderbolt), Otsuichi (Stare film, Goth, Calling You, Zoo), Tow Ubukata (Le Chevalier D’Eon, Mardock Scramble, Psycho-Pass 2, Psycho-Pass 3), y Mari Yamazaki (Thermae Romae, Olympia Kyklos).

Es de llamar la atención que 4 de estos creativos son especialistas en manga, 2 novelistas y solo uno ha dirigido anime. ¿Qué estás planeando, Netflix-san?