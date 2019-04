Netflix transforma The Hateful Eight en formato de serie

¿Quentin Tarantino se suma a la fiebre por la televisión? La respuesta es sí… y no a la vez, tristemente.

Ya que su película de 2015, The Hateful Eight, se ha transformado en serie de televisión gracias a Netflix, plataforma que ha lanzado la versión extendida con una duración de 187 minutos –5 minutos más que Avengers: Endgame– en un formato de 4 episodios para lograr que los usuarios puedan disfrutar de esta producción sin mayor problema.

La duración lanzada en su corrida comercial en los diferentes cinemas a nivel mundial dura 168 minutos –19 minutos menos que la versión extendida– y este fue un corte especial que se tuvo que lanzar a la semana de haberse estrenado debido a la larga duración de la película. Fue este mismo el que fue lanzado en formatos caseros y en plataformas de streaming como Netflix.

Cada uno de los 4 episodios tiene una duración aproximada de 50 minutos y de acuerdo a medios como SlashFilm, se reporta que fue el mismo Tarantino quien ayudó al corte de estos para darle el formato de serie que requería esta hazaña. Los episodios son nombrados de esta manera: Last Stage to Red Rock, Minnie’s Haberdashery, Domergue’s Got a Secret y The Last Chapter.

Lamentablemente, esta versión sólo se puede ver en el catálogo de EE.UU. y hasta el momento Netflix Latinoamérica no ha anunciado si esto llegará a nuestra región. ¡Esperemos que sí!