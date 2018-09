Netflix y el fanservice: el marketing negativo que construye el éxito

Netflix es conocido por llevar a cabo negocios y prácticas creativas muy audaces y llenas de orgullo… Pero no todo lo que brilla es oro, menos cuando la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) de los Estados Unidos ilustra cómo los ejecutivos toman sus decisiones.

Cindy Holland, vicepresidenta de programación original de Netflix, sugirió frente al TCA, según el sitio Deadline, que las tasas de rating a final de una temporada juegan un papel importante en la renovación de un programa como Everything Sucks. Esta comedia adolescente similar a Freaks and Geeks, por ejemplo, no tenía suficiente gente viendo toda la primera temporada como para merecer una segunda, a pesar de que el programa es muy querido por la gente de la red.

Ella dijo: