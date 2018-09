Netflix y HBO empatan en los Emmy 2018

Netflix sigue abriéndose camino en la industria televisiva y es que a 5 años de haber sido nominada por primera vez a los Premios Emmy, este año hizo historia.

Con 112 nominaciones en la edición número 70, el servicio de streaming de Reed Hastings superó a HBO, su principal competidor; y tras haberse entregado todos los galardones, un nuevo hecho histórico marca la rivalidad entre estos dos al obtener 23 estatuillas cada uno durante la edición del 2018. Este resultado logra que Netflix rompa la brecha que había entre la televisión tradicional y el formato de streaming.

Lo curioso del caso es que fue la entrega de Mejor Serie Drama para Game of Thrones quien definió el empate, lo cual ayudó a la misma HBO a no perder ante Netflix. El resultado se debe a la suma de los premios obtenidos en la ceremonia de los Primetime y de los Creative Emmy Awards.

Creative Emmy Awards

HBO – 17

Netflix – 16

Primetime Emmy Awards

HBO – 6

Netflix – 7

Aunque Game of Thrones es la serie más exitosa del año con 9 estatuillas, incluyendo la de Mejor Serie Drama; dejando a The Crown de Netflix en cuarto lugar empatada con otras 3 producciones. Las dos series obtuvieron el mismo número de premios en las categorías más importantes.

Este resultado podría ser beneficioso para el servicio de streaming, quien podría dar la sorpresa el próximo año; pero HBO tiene un próximo año muy peligroso para cualquier competidor: el estreno de True Detective, Big Little Lies, Game of Thrones y no olvidemos la serie de Watchmen, podrían ser algunos de sus caballos de batalla en la próxima entrega.