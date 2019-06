Nevermind – The 100

Bellamy y compañía, saben que todo está mal ahí, pero prefieren vivir sin romper nada para no correr ningún tipo de riesgo ellos. El tema es que no tuvieron la suerte de hablar con sus propias cabezas para entender cuál era el mensaje de Monty. Si ellos viven de esta manera, seguirán con el ciclo en el que vivían en la Tierra en el que mientras ellos vivan, todo está bien y si el resto puede morir en el medio, no importa. Entonces, es importante que Clarke salga otra vez a la superficie para ayudar a que este pueblo se saque la máscara y entienda que no tienen que vivir así, que hay una alternativa. Para poder lograr esto, vamos a necesitar a todos luchando para nosotros y más que nada a Raven, porque ella sabe mucho sobre el chip. El que yo creo que podría ayudarnos también es Russell. Él está bastante triste por lo que hizo y siento que al saber que le pueden hacer un cuerpo a Josephine, entendería que puede dejar que Clarke viva.

Este episodio sirvió para que Clarke haga las paces con su persona, que entienda que lo que hizo estuvo mal, sí, pero que ahora tiene la oportunidad de empezar otra vez con todo y para eso, necesitaba comprender algunas cosas. Uno de los temas más importantes siempre fue el hecho de “somos o no las buenas personas” y ese fue el hilo conductor de su cerebro. Obviamente, tuvo que luchar contra él “lo hice por mi gente” y esto es lo que realmente había que poner en la balanza. Ellos creían que eran los buenos, trataban de hacer las cosas bien por todos y cuando llegó el punto en el que no podrían hacerlo, se escondían detrás del “lo hice para proteger a mi gente” y eso ya no es más una excusa. Una de las cosas que vio Clarke, fue la realidad en la que viven aquí y por eso no podía aceptar que Josephine gane, ya que como dijo Monty, ahora no eran sólo ellos los que estaban en problemas.

Durante el último episodio de The 100, Bellamy y el resto de los que estaban en la superficie del planeta, se enteraron que Clarke estaba “muerta” y luego, aceptaron que no lucharían porque no es lo que ella hubiese querido. Por este motivo, cuando comenzó el episodio y Clarke, dentro de su cabeza, empezó a hablar con su padre, me asusté. En los primeros minutos de esa conversación, lo que se podía sentir en el ambiente, era una despedida para el personaje. Parecía que íbamos a repasar sus mejores momentos y que le haríamos entender que no tenía que pelear más, que su lucha había terminado y que era tiempo de descansar. Ese sentimiento duró unos segundos hasta que ella escuchó su corazón y nos devolvió el nuestro al cuerpo. Así que acá vamos a hablar un poco del proceso que tuvo que recorrer para darse cuenta que la guerra recién comenzaba y ahora era el momento de defenderse.

Una de los momentos que más esperábamos en este episodio era el primer encuentro entre Clarke y Josephine. Por lo que habíamos visto la semana pasada, Josephine admiraba mucho las cosas que nuestra protagonista tuvo que hacer para mantener a su gente a salvo. Pero además, vimos a una mujer con una personalidad muy interesante, que no sólo está dispuesta a cualquier cosa para salvarse ella, sino que también parece bastante razonable cuando quiere serlo. Aunque nos dolió mucho, cuando le dio los motivos a Clarke por los cuales debía rendirse y dejar de luchar, uno sólo podía creer que estaba bien. ¿Por qué estaba bien? Josephine, si era tan buena, podría conseguir un cuerpo nuevo liberando a la verdadera dueña, pero no, igual nos convenció de que lo que estaba haciendo Clarke, era la única alternativa y por algunos segundos, otra vez, creímos que podría morir.

A pesar de que su cabeza la quería muerta, clarke pudo luchar para buscar dentro suyo, recuerdos que le den la fuerza para seguir. En el episodio pudimos ver todo lo que ella se hace a sí mismo todos los días, como lucha con todo lo que hizo, el miedo a que no la perdonen y que ella no pueda perdonarse a sí mismo. Por eso, vimos todo lo que más la marcó como persona, desde el momento en el que mató a Finn, pasando por todo lo que le hizo a Octavia o mismo Jasper. Todos ellos sufrieron por culpa de las decisiones que tomó y aunque siempre se escondió detrás de sus excusas, este era el momento en el que debía aprender a dejar todo eso atrás y darse cuenta que Monty les dio una segunda oportunidad. No sólo para que se salven ellos, sino que para que demuestren que pueden ser los buenos de esta historia y por eso, Clarke no se rindió. A pesar del odio, del miedo y del no saber si puede ser mejor, no se rindió.

Si bien no vimos nada de lo que estaba sucediendo afuera, nos llegaron algunas noticias un poco escondidas entre todo y esas son que aparentemente, Ryker es bueno. Por lo que vimos de la conversación con Raven algunos capítulos atrás, pudimos entender que no estaba muy feliz con la inmortalidad. Pero el problema es que a pesar de no estar cómodo con eso lo seguía haciendo. Entonces, acá está la contradicción y también la esperanza, pero será algo que tendremos que seguir explorando en el futuro porque podría ser una aliado. También aprendimos algunas cosas del pasado de Josephine y estas no hablan muy bien de ella. Vimos que hasta su mejor amiga la mató por ser extremista, también como un chico se mató delante suyo porque ella lo evitaba con una aire de persona superior y como eso la define todos lo días. Pero bueno, se terminó el episodio y esperemos que la próxima pelea entre ellas, sea afuera porque no quiero perder a ninguna de las dos.