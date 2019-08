Ni te imaginas que estas películas están basadas en hechos reales

Las historias que a veces pueden parecer demasiado extrañas o inverosímiles para ser creídas se vuelven aún más convincentes una vez que se nos dice que están basadas en hechos reales. Las biopics han sido populares durante mucho tiempo, con innumerables películas basadas en las historias de vida de figuras importantes. Sin embargo, también hay muchas cintas que esconden una historia de la vida real en la pantalla sin que el público se dé cuenta o sepa que realmente sucedió. Veamos algunos de esos casos.

5 . The Conjuring (2013)

Las películas de The Conjuring están un poco más cerca de la realidad que cualquier otra. Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga, realmente trabajaron en la investigación paranormal, comenzando en la década de 1950 y continuando hasta la de 1990. Los casos en los que trabajaron los Warrens incluían la notoria Amityville, la supuestamente poseída muñeca Annabelle y el Poltergeist de Enfield que aparece en The Conjuring 2.

Como era de esperar, varios dudaron de la veracidad de todo lo que los Warrens investigaron, y muchos escépticos los clasificaron como fraudes. Pero incluso si las películas no nos dan el reflejo más fiel de su trabajo, no hay duda de que la pareja dejó una marca en su campo.

4 . Jaws (1975)

La trama del éxito de Steven Spielberg en 1975 es, como la novela de 1974 de Peter Benchley anterior, una obra de ficción, pero los eventos y personajes reales desempeñaron un papel clave en la inspiración de la historia. En primer lugar, dos eventos mencionados en la película se basan en la realidad. Cuando el jefe de Roy Schieder, Brody, implora por primera vez al Alcalde que le permita cerrar las playas, cita un ataque de tiburón en Nueva Jersey en 1916 que dejó 5 muertos: esto realmente sucedió, aunque se cree que fue el trabajo de un tiburón toro en lugar de uno blanco.

Luego está el famoso discurso de Robert Shaw sobre el hundimiento del USS Indianapolis. Esto también es cierto: el barco torpedeado se hundió de la costa de Japón en 1945, dejando a los pocos sobrevivientes luchando por sobrevivir en aguas infestadas de tiburones durante 5 días. Finalmente, se cree que el mismo Shaw’s Quint se inspiró en un verdadero cazador de tiburones, Frank Mundus de Montauk, Nueva York, quien se convirtió en una leyenda después de capturar un gran tiburón blanco de 4.500 libras en 1964, y se dice que estuvo igual de interesado en el alcohol como su homólogo ficticio. Aunque Benchley negó haber basado a Quint en Mundus, el autor conocía bien al cazador de tiburones y había pasado un tiempo en el mar con él antes de escribir Jaws.

3 . The Big Lebowski (1998)

Los hermanos Coen tienen una relación un tanto tenue con la verdad. Infamemente, afirmaron que su ganador de un Oscar en 1996, Fargo, era una historia real, cuando en realidad era pura ficción. Sin embargo, su clásico de culto de 1998, The Big Lebowski, contiene más de un hecho que sucedió en la vida real. Todos conocemos y amamos a Jeff Bridges como The Dude, pero es posible que no hayas sabido que el personaje está estrechamente basado en una persona real llamada Jeff Dowd, quien de hecho es conocido socialmente como The Dude. Cuando Bridges retira la historia personal de The Dude a Maude de Julianne Moore, coautora de Port Huron Statement, miembro de Los Siete de Seattle, cita cosas que Dowd realmente hizo en su juventud como activista político.

Del mismo modo, el Walter de John Goodman se basa en dos personas reales: el famoso escritor y director John Milius y Peter Exline, un ex asesor de guiones y veterano de Vietnam que ayudó a los Coen a principios de su carrera. Pero no solo eso: Exline también inspiró en parte a The Dude. Una vez un adolescente le robó su auto porque había dejado su tarea en el asiento trasero; Exline se enfrentó al adolescente en cuestión en su casa y, según se informa, gran parte de la escena de la tarea de The Big Lebowski se desarrolla como lo hizo en la vida real.

2 . The Terminal (2004)

La película se basa ampliamente en las verdaderas experiencias de Mehran Karimi Nasseri, una refugiada iraní que, debido a circunstancias similares, se vio obligada a permanecer en el Aeropuerto Charles de Gaulle en París durante 18 años.

A pesar de que DreamWorks Pictures le pagó a Nasseri 25omil dólares por los derechos de su historia de vida, la película obtuvo una licencia artística muy importante. Esto podría ser evidente dado que está ambientada en Nueva York y no en París, además del hecho de que Tom Hanks claramente no es iraní. En cambio, se dice que su personaje es de Krakozhia (un país que no existe).

1 . 50 First Dates (2004)

La película proyecta a Barrymore como una mujer que sufre de amnesia anteretrógrada, como resultado de lo cual se despierta cada mañana sin el recuerdo del día anterior. Naturalmente, esto complica un poco su floreciente romance con Sandler. La historia se inspiró en el caso de la vida real de Michelle Philpotts, una mujer que sufrió dos lesiones cerebrales graves con 5 años de diferencia, lo que la dejó incapaz de formar nuevos recuerdos a corto plazo. Según se informa, se despierta cada mañana pensando que todavía es 1994, hasta el día de hoy.

Obviamente, esto no es motivo de risa, por lo que uno podría estar confundido en cuanto a cómo terminó el tema involucrado en una comedia romántica. Sin embargo, hay un elemento tierno en la historia real, ya que el esposo de Michelle, Ian, ha estado con ella todo el tiempo. Por supuesto, dada la necesidad que tiene Hollywood de hacer las cosas más atractivas, no es de extrañar que 50 First Dates sitúe la historia de amor en Hawai en lugar de Lincolnshire, la ciudad natal de los Philpotts.