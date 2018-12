Nick Nolte se une al reparto de ‘The Mandalorian’ – Star Wars

La primera serie live-action de Star Wars acaba de sumar otro actor a su reparto. El nominado al Oscar Nick Nolte, conocido por sus papeles en cintas como The Prince of Tides, Warrior y Affliction, será parte de The Mandolorian junto a Pedro Pascal y Gina Carano.

La serie escrita y producida por Jon Favreau (Iron Man) tiene lugar luego de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden y sigue las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República.

El chileno Pedro Pascal protagonizará la ficción como un personaje proveniente del planeta de Boba y Jango Fett. Hasta el momento, los roles de Nolte y Carano no han sido especificados.

La primera temporada de 10 episodios contará con Dave Filoni, Kathleen Kennedy y Colin Wilson como productores ejecutivos. Filoni, además, será el director del episodio piloto. Los cineastas Taika Waititi (Thor: Ragnarok), Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa (Dope) y Deborah Chow (Jessica Jones) dirigirán los siguientes episodios.

The Mandolorian debutará en 2019 en la plataforma de streaming Disney+.