Nickelodeon ordena una precuela de la icónica serie – Bob Esponja

“Bob Esponja tiene un universo increíble para expandirse y la luz verde para Kamp Koral es un testimonio de la fuerza y ​​la longevidad de estos personajes conocidos y amados por generaciones de fanáticos de todo el mundo”, dijo Ramsey Naito, Vicepresidente de Producción y Desarrollo de Nickelodeon.

Hasta ahora, las fuerzas creativas detrás de SpongeBob habían intentado una aproximación CGI de los personajes en The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, la segunda película de la franquicia. La trilogía se completará con The SpongeBob Movie: It’s a Wonderful Sponge, que se estrenará el próximo año.

La confirmación de Kamp Koral llega en la víspera del 20 aniversario del debut de Bob Esponja el 17 de julio de 1999, que estará marcado con un especial de una hora que se estrenará el viernes 12 de julio.