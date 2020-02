Nickelodeon renueva ‘Are You Afraid of the Dark’ y ‘Blue’s Clues & You’

Nickelodeon ha renovado Are You Afraid of the Dark y Blue’s Clues & You para una segunda y tercera temporada, respectivamente. Además de otras series para su parrilla de programación de 2020-2021.

El reboot antológico deAre You Afraid of the Dark regresará con más historias de terror y presentará un nuevo grupo de niños de la Sociedad de la Medianoche. Estos chicos ven cómo la historia que han contado comienza a cobrar vida alrededor de ellos.

Blue’s Clues & You contará con una tercera temporada de 20 episodios y seguirá de nuevo las aventuras de Josh (Josh Dela Cruz), Blue y su nuevo vecino Periwinkle.

Además de estos programas, la cadena otorgó 10 episodios más al reboot de la serie de sketchs de los ‘90 All That y ahora tendrá una primera temporada de 36 episodios.

Por otro lado, también renovó la serie animada Paw Patrol para una octava temporada de 26 episodios. Los cachorros protagonistas se embarcarán en nuevas misiones de rescate llenas de acción y trabajarán en conjunto para ayudar a su comunidad de Adventure Bay.