Nicole Kidman producirá una nueva serie para HBO Max – Crime Farm

Previo al anuncio que la plataforma de streaming de WarnerMedia llevará el nombre de HBO Max, se dio a conocer uno de los nuevos proyectos de la misma que estará a cargo de la actriz Nicole Kidman en su faceta como productora.

Crime Farm es el nombre del nuevo proyecto en formato de serie donde la actriz de Big Little Lies está involucrada. Se trata de una historia que sigue el particular matrimonio de Selma y Richard Eikelenboom, ambos forenses que a través de su profesión y de la depravación de los crímenes que estudian es la gran base de su relación. Pero un caso en su camino romperá los paradigmas de su relación, y pondrá en peligro su relación.

Janine Sherman Barrois (Claws) se suma como showrunner, escritora y productora ejecutiva de esta serie que será producida por Blossom Films y desarrollada por el estudio Warner Horizon Scripted Television. Crime Farm aún no tiene fecha de estreno.

Recordemos que este es uno de los tantos proyectos en los que Nicole Kidman está trabajando como productora. Entre los ya anunciados se encuentran: The Undoing (HBO), Nine Perfect Strangers (Hulu) y The Expatriates (Amazon Prime Video).