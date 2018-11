El disparador de este episodio es la primera cacería en solitario de Maggie , ella está detrás de un ghoul y fue a investigar, pero las cosas no salen bien. Lo bueno es que gracias al sistema de apoyo que Sam implementó con los cazadores tienen un vídeo de cuando todo ocurrió.

Así es como Dean y Sam van a buscarla, aunque hay que destacar que el mayor de los Winchester está preocupado por su hermano ya que es demasiado todo lo que está haciendo. Llegan al lugar donde todo ocurrió y mientras intentan investigar descubren que Mary y Bobby también lo están haciendo.

Los cruces no tardan en llegar ya que Bobby deposita toda la culpa en Sam, algo que Dean y Mary intentan hacerle entender que no. Mientras tanto en la casa que investigan tenemos a Rawling, el dueño, en coma. También se hará presente su hija Sasha, quién no creerá mucho de lo que los Winchester le dicen.