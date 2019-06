Nikolaj Coster-Waldau protagonizará el nuevo drama de FX – Gone Hollywood

Tras el final de Game of Thrones, Nikolaj Coster-Waldau ya tiene nuevo proyecto en puerta a lado de FX. Gone Hollywood es el nombre del nuevo drama que protagonizará para la cadena ahora propiedad de Disney.

La historia ubicada en la década de los ’80s, se centra en un grupo de agentes de la industria cinematográfica que dejan una firma de la vieja guardia y montan su propia agencia en busca de conquistar la industria de Hollywood, interrumpiendo el negocio y cambiando la forma de hacer y distribuir películas para siempre. Los personajes se mezclarán en situaciones y figuras de la vida real.

FX ya dio luz verde al piloto que será protagonizado por Coster-Waldau junto a John Magaro (The Umbrella Academy), Lola Kirke (Mozart in the Jungle), Ben Schnetzer (Snowden, Happy Town), Jonathan Pryce (The Wife) y Judd Hirsch (The Meyerowitz Stories). Mientras que Nelson Franklin, Eric Lange, Sarah Ramos, Peta Sergeant y Jeremy Shamos están considerados para roles recurrentes.

Ted Griffin (Ocean’s Eleven, Terriers) y Scott Rudin (What We Do in the Shadows, The Newsroom) son los creadores de este proyecto. Griffin será el encargado de dirigir el episodio piloto de Gone Hollywood.

Hasta el momento no hay detalles sobre una posible fecha de estreno.