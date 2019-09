¡No creas todo lo que lees: Netflix no canceló Lucifer, 13 Reasons Why ni DARK!

Primero, debemos aclarar que “temporada final” no es lo mismo que “cancelación”. Muchas veces una producción es cancelada por su falta de audiencia, porque el costo de su producción es elevado y no resulta redituable. Mientras que las temporadas finales establecen simplemente el fin de una historia de manera orgánica.

Estas notas no citan fuentes oficiales, simplemente se dedican a difundir que Lucifer , 13 Reasons Why, DARK y otras series del streaming rojo han sido canceladas a través de “un comunicado” (inexistente), ya sea con el fin de ganar más visitas o por ignorancia.

Lucifer

13 Reasons Why

DARK

Por último, Designated Survivor, The OA, Tuca & Bertie, Santa Clarita Diet, One Day At a Time y Chambers, sí han sido canceladas, pero no fueron canceladas “al mismo tiempo o de golpe” como estos medios hacen creer.