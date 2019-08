No es secuela de Suicide Squad, pero sí contará más sobre Harley Quinn

“Obviamente sí. Es un personaje que conocimos antes, pero en realidad tiene su propia historia y es así como me acerqué a la misma. Me enamoré del personaje [la Harley Quinn de Margot Robbie] y entonces de todos estos otros personajes [Huntress (Mary Elizabeth Winstead) y Black Canary (Jurnee Smollett-Bell]. Y solamente creé una nueva historia que se sintiera como algo aparte, y no debe sentirse como si una siguiera a la otra [refiriéndose a Suicide Squad ]”.

¿Qué sucederá con el DCEU? Quizás ni Warner Bros. lo sepa, pero tenemos grandes esperanzas en el ensamble girl power que promete ser Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Cosa curiosa, ¿no? Tampoco The Suicide Squad, Wonder Woman 84, The Joker ni The Batman parecen ser secuelas, precuelas o spinoffs. Todo parece indicar que WB/DC finalmente entendieron que, tras tantos tumbos, en sus películas no puede ser como en Marvel, donde “todo está conectado” (bueno, sin pensar en el descalabro arácnido, por favor).

Se espera que Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) se estrene en febrero de 2020.