No hay planes para una secuela

Según ScreenRant , Todd Phillips confirmó que, por ahora, no hay planes para Joker 2 . Si el nuevo proyecto de DC tiene éxito, la intención es que Joker sea el inicio de una serie de adaptaciones únicas de DC que serían conocidas como DC Dark o Black , separándose del DCEU.

El director de la película afirmó que Joker no fue diseñado para servir como el comienzo de una franquicia.

La producción protagonizada por Joaquin Phoenix no es parte del DC Extended Universe), en su lugar se lleva a cabo en una continuidad propia, funciona principalmente como una película independiente. Y eso es lo que quiere repetir DC en proyectos futuros.

Que por el momento no haya planes para una secuela, no quiere decir que Phillips no esté abierto a la posibilidad, ya que anteriormente había dicho que haría un Joker 2 si Phoenix estaba interesado ¿Será posible una continuación de esta película? Suponemos que eso lo decidirá la recaudación.