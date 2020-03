No puedes perderte estos films protagonizados por Octavia Spencer – Self Made: Inspired by the Life of Madam C.J. Walker

Nacida el 25 de Mayo de 1972, Octavia Spencer es la protagonista de la nueva serie limitada de Netflix, Self Made: Inspired by the Life of Madam C. J. Walker, donde interpreta a Sarah Breedlove, la primera millonaria afrodescendiente que se hizo a sí misma.

Spencer ya lleva unos cuantos años haciendo carrera en el cine y ha ganado diversos premios. Si te quedaste con ganas de ver más de su labor, a continuación te recomendamos cinco films que la tienen en su elenco y son más que interesantes.