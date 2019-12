No te puedes perder estas películas de terror a estrenarse en 2020

2019 se va y nos deja algunas grandes producciones de terror en el camino, pero el año que viene promete traer más películas exitosas para el género. Con secuelas, precuelas y algunas ideas originales, 2020 puede ser un año muy bueno para el género de terror. Estas son las películas que no te puedes perder.

5 . Halloween Kills

Anunciada junto a otras películas más sobre Halloween, la próxima parada para esta franquicia utilizará una vez más el talento en pantalla y detrás de la cámara que hizo que la última producción fuera tan buena. Y curiosamente, parece que vamos a ver la reaparición de todas las personas cuyas vidas ha afectado Michael Myers de una forma u otra a lo largo de los años.

Si la película recupera la magia de la producción de 2018, vamos a estar ante otro éxito. Además, esta cinta será muy importante para el futuro de la franquicia, por lo cual no puede fallar. Estrena el 16 de Octubre.

4 . The Turning

La trama es sobre una institutriz empleada para cuidar a dos niños en una casa de campo después de la muerte de sus padres y luego ella descubre que todo está embrujado. Llega el 24 de Enero de 2020, o sea casi YA.

Mackenzie Davis es la institutriz, Finn Wolfhard y Brooklynn Prince sus jóvenes cargos huérfanos, y Joely Richardson tiene un papel misteriosamente anónimo, presumiblemente como un fantasma. El hecho de que el productor Steven Spielberg haya estado tratando de hacer esta producción durante años sugiere que podríamos estar ante una gran éxito.

3 . The Conjuring: The Devil Make me do it

Patrick Wilson y Vera Farmiga son la clave del horror de la franquicia; nada sería posible sin sus brillantes actuaciones. Además, tener los mismso personajes durante varias películas (cosa que en el terror casi nunca sucede) le da un condimento especial. La producción comenzó a filmarse en Junio de 2019 y cuenta una historia escalofriante que conmocionó hasta a los investigadores paranormales de la vida real Ed y Lorraine Warren.

Se trata de una pelea por el alma de un niño que los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes para marcar la primera vez en la historia de los Estados Unidos que un sospechoso de asesinato declararía una posesión demoníaca como defensa. Estrena el 11 de Septiembre de 2020.

2 . Saw: The Organ Donor

Curiosamente, esta no será una historia similar a las anteriores, sino que estará ambientada en el mismo universo y el elenco cuenta con ChrisRock (quien también creó la historia), Samuel L. Jackson, Max Minghella y Marisol Nichols como un detective de policía, su padre, su compañero y su jefe, respectivamente.

Aún no hay detalles sobre la participación de Jigsaw (si es que hay alguna), pero todavía una película de Saw sin él sería un desperdicio. La franquicia vuelve al cine luego de 2 años y esperamos que sea espectacular. No hay fecha de estreno aún.

1 . A Quiet Place 2

Con Emily Blunt y los niños Cillian Murphy y Djimon Hounsou en esta secuela que promete ser aún mejor su predecesora. A Quiet Place fue alabada por la crítica y tuvo una gran recaudación, por lo que no le quedaba otra opción que hacer una cinta más.

Hasta ahora, todo lo que sabemos es que la familia Abbott y sus nuevos amigos una vez más intentarán sobrevivir en un mundo donde el sonido es castigado con una muerte rápida y sangrienta. El concepto ya es lo suficientemente bueno como para volverse a emocionar. No hay fecha de estreno aún.