No todo es Netflix: estas son 6 excelentes series de Amazon que debes ver

A pesar de ser competidores directos para el futuro del entretenimiento, Netflix y Amazon tienen dos enfoques drásticamente diferentes para su contenido original: la estrategia de Netflix ha sido producir una gama increíblemente amplia de contenido que está disponible exclusivamente para sus suscriptores; Amazon, por otro lado, ha optado por una estrategia más combinada. La mayoría de las veces, Amazon elige operar como un distribuidor tradicional identificando material excelente y comprando los derechos exclusivos de distribución. A menudo hacen que su contenido esté disponible en otras plataformas e incluso venden derechos de sindicación a otras emisoras terrestres. Independientemente de la opinión sobre su estrategia, el resultado ha sido algunas de las mejores series de los últimos años. Los originales de Amazon premios Emmy y Golden Globes, y se espera que solo amplíen su colección conforme pasen los años. Como nos dimos cuenta de esto, y porque no todo en la vida es Netflix, aquí te dejamos 6 excelentes series de Amazon que debes ver. Porque la vida no es un monopolio en ningún sentido.

1 . The Man In The High Castle

Una verdadera joya de un nuevo tipo de género: histórico-distópico-syfy. The Man In The High Castle es un canto a la perfección por donde se la mire. Si la comparamos con los títulos de Netflix, sin dudas podemos hablar de un nivel y una cercanía a Narcos y/o The Crown, pero TMITHC va más allá: sus actuaciones son sublimes y su avance, temporada a temporada, no deja de sorprendernos.

La serie ocurre en 1962 y se sitúa en un mundo en el que las potencias del eje (Alemania y Japón) ganaron la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos es el caldo de cultivo de una resistencia a este resultado. Los personajes, cuyos destinos se entrelazan después de entrar en contacto con una serie de películas de propaganda, muestran una historia muy diferente a la que viven.

2 . One Mississippi

One Mississippi es una historia semi-autobiográfica, esta vez enfocada en una versión alternativa de la comediante de la vida real Tig Notaro que regresa a su ciudad natal en Mississippi después de enterarse de que su madre está a punto de morir. Mientras se ocupa de sus propios problemas de salud, Tig aprende sobre la vida de su madre y redescubre su ciudad natal desde una nueva perspectiva.

One Mississippi ha recibido críticas abrumadoramente positivas de críticos y audiencias. Cuenta con una nueva calificación certificada en Rotten Tomatoes con el consenso crítico que dice que el programa “demuestra ser un vehículo honesto para su narrativa dramática conmovedora, comedia observacional y las genuinas habilidades de actuación de su líder, Tig Notaro“. Master of None, ¿quién te conoce?

3 . The Grand Tour

Netflix aún no ha salido con una serie de realidad abrumadoramente exitosa y, en cambio, ha optado por el contenido con guión. Co-produjo el espectáculo japonés Terrace House y un puñado de series de cocina, pero nada que pudiera competir con The Grand Tour de frente. Sí, Amazon se adelantó.

Tras su partida del programa de la BBC, el clásico Top Gear, Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May llevaron sus talentos a Amazon. En lugar de simplemente intentar recrear Top Gear, el equipo trató de ampliar su serie original y tuvo éxito al hacerlo. O sea: autos, velocidad pero análisis, nada de ponerse muy exquisitos. Eso sí: la calidad de filmación es TREMENDA.

4 . Red Oaks

Red Oaks cuenta la historia de la madurez de un estudiante universitario en los 80 que está tratando de disfrutar de su último verano con pocas responsabilidades mientras trabaja en un club de campo en Nueva Jersey. Red Oaks recuerda a muchas comedias de los 80, pero se las arregla para mantener sus historias y personajes frescos a través de un excelente guión y presentaciones encantadoras.

5 . Transparent

Un clásico actual. Con otra increíble actuación de un actor controvertido, Transparent fue uno de los primeros shows de Amazon y uno de los más exitosos. El programa se convirtió en la primera serie original de un servicio de transmisión de video en ganar un Globo de Oro a la mejor serie en 2015.

El programa cuenta la historia de una familia de Los Ángeles y sus vidas después de descubrir que la persona que ellos conocen como su padre es en realidad transgénero. Toda la crítica (nos incluimos) ha elogiado a Transparent no solo por su efecto en la televisión, sino también por su sofisticación y dedicación al drama humano. Ningún show de Netflix llegó a tal nivel.

6 . The Marvelous Mrs. Maisel

Cuando piensas que todo lo cool de una serie con protagonistas mujeres sucede en Orange Is The New Black, pásate por Amazon y mira The Marvelous Mrs. Maisel… No por nada en este 2018 ganó dos Globos de Oro (Mejor serie de televisión – Musical o Comedia y Mejor actriz – Musical o Comedia para Rachel Brosnahan) y recibió tres nominaciones con dos victorias en los Critics’ Television Choice Awards (ganó como Mejor serie de comedia y Mejor Actriz en serie de comedia para Brosnahan, mientras que Alex Borstein recibió una nominación a la Mejor actriz de reparto en una serie de comedia).