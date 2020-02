Noah Schnapp tiene una teoría sobre la sexualidad de Will – Stranger Things

El actor que interpreta al hijo de Winona Ryder en la serie de Netflix, dijo que lo que le está pasando a su personaje puede ser algo muy distinto a lo que los fans creen.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Noah dijo que “no hay nada definido” respecto a la sexualidad de Will. “Algunas personas perciben que podría ser gay, asexual o lo que sea”. No obstante, él tiene otra idea.

“Como yo lo veo, Will estaba atrapado en el Upside Down, y estuvo lejos tanto tiempo que todos sus amigos comenzaron a crecer mientras estaba en este otro mundo. Cuando regresó, todos eran adultos, y él todavía era un niño que quería hacer cosas de chicos como jugar D&D. No estaba listo para enfrentar esta madurez y entablar relaciones. Creo que eso es lo que le está pasando ahora”, señaló Schnapp.

Respecto de la grabación de la cuarta entrega de Stranger Things, el actor comentó: “Espero con ansias esto. Es mi cosa favorita en el mundo y me encanta trabajar con esta gente. Es como una familia. Leí los primeros cuatro guiones y son increíbles. No puedo esperar a ver a dónde va el resto de la temporada”.