Existe una teoría circulando acerca del personaje de Jeremy Irons : mientras todo parece indicar que se trata de Adrian Veidt , algunos suponen que podría ser el mismísimo Dr. Manhattan . No solo la negación rotunda a que pueda simular ser humano nuevamente y la aparición del castillo, sino también sus sirvientes, quienes aparentan ser clones. En el final del cómic, Dr. Manhattan tiene planeado abandonar nuestra galaxia para retirarse a otra más compleja y, una vez allí, intentar crear vida. ¿Será esta la vida que ha creado?

Otro aspecto importante del segundo episodio fueron las constantes menciones a Dr. Manhattan . Se sostiene a lo largo del episodio que este icónico personaje no puede hacerse pasar por un hombre común y corriente, además de mostrar parte de su historia a través de la obra de teatro que el misterioso personaje de Jeremy Irons (quien todos creemos que es Ozymandias ) escribió. Tanto hincapié acerca de este personaje nos hace ilusionar con verlo, más allá del mínimo flash que tuvimos en televisión, donde se lo vio en Marte creando estructuras de polvo.

Por último, el gran momento final donde una nave misteriosa rescata a Will justo en el momento en el que Angela decide ponerlo bajo arresto, también plantea dudas y teorías. Para empezar, poco vimos de dicha nave más que el imán gigantesco, pero ¿hay posibilidades de que sea la famosa Owlship? Vimos algo similar en manos de la policía de Tulsa en el primer episodio, pero hasta ahora nada está confirmado. Por supuesto, tremendo rescate también nos hace preguntarnos quién es Will y quiénes son esos amigos que tiene en lugares de poder. ¿Hay chances de que Will sea más que un sobreviviente de la Masacre de Greenwood? Algunas teorías apuntan a que el anciano sea, tal vez, uno de los Minutemen.

Sin duda, Watchmen es una serie que habrá que seguir de cerca, ya que, si bien tiene sus orígenes en los cómics, plantea nuevas aristas en un universo que ya de por sí era muy rico para ser contado.