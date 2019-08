Noé Santillán López se emocionó hablándonos de su próximo film

Spoiler Time: ¿Qué fue lo que te llamó la atención del guión de Infelices para siempre?

Noé Santillán López: Esta es mi quinta película y algo que siempre he cuidado en todos los proyectos es que estos tengan un buen guion con una gran historia. De lo contrario, es difícil dirigir algo que no te satisface, que no te provoca ningún sentimiento y con lo que no te identificas. Cuando Jorge Aragón, nuestro productor me invitó al proyecto, lo primero que hizo fue darme el guion para que lo leyera. Puedo decir abiertamente que esta película tiene el mejor guion con el cual he trabajado, es una historia con un gran corazón y con un mensaje muy bonito. Es una cinta de amor, de lo que significa tener una pareja y de volver a intentar aquello que no salió bien la primera vez. La historia es básicamente acerca de una pareja que no se lleva tras veinte años juntos. Ellos viven un día que se repite mágicamente. Fuera de la comedia que esto conlleva, al leer el guion de la película te caen muchos veintes como espectador y como pareja; habla sobre las relaciones en las que todos hemos estado y aquellas rachas buenas y malas que vivimos y lo mucho que tienes que procurar a la otra persona. Uno tiene que echarle ganas y regar la plantita todos los días. Este mensaje lleva a una comedia y a un lugar muy mágicos. Siento que es un mensaje muy importante y por eso acepté trabajar en el proyecto. En algún punto dije: “por favor, que digan que puedo hacerlo yo” porque caí en blandito con un guion increíble y que llevó a un elenco maravilloso.

ST: Si en México hay un género que nos gusta es el de la comedia romántica. ¿Qué hace diferente a Infelices para siempre de otras películas del género?

NSL: Creo que no es la típica historia de “chico conoce a chica”, o aquella que retrata la inmediatez con la que ocurre una relación y que vemos comúnmente en las comedias románticas mexicanas. Aquí ya existe un historial, una pareja que lleva 20 años de relación y que además tiene como protagonistas a actores como Adrián [Uribe] y Consuelo [Duval], quienes ya traen una relación de amistad de más de 20 años y en la que existe mucho cariño. Hablamos de una etapa muy distinta en una relación: de ese momento después del final de la comedia romántica en el que en verdad empiezas a vivir con tu pareja, esa parte en la que te levantas y ya hay problemas. De eso trata esta película: de arreglar esas heridas, de dar una segunda oportunidad y echarle ganas. Finalmente, siento que la historia también nos da la oportunidad de ver cómo estos personajes tienen que aprender a quererse a sí mismos para empezar a quererse mutuamente; es un proyecto que toca el tema de encontrar un equilibrio entre con la pareja y, en el proceso, encontrar la versión que más te guste de ti como individuo.