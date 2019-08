Nolan North asegura que el videojuego volará nuestras mentes

Decir que un videojuego será más grande que Uncharted es algo serio. Pero si se trata del actor que dio voz a su protagonista durante años, hay que poner mucha atención.

Nolan North dio voz a Nathan Drake en la saga de PlayStation e interpretará a Tony Stark/Iron Man en el videojuego Marvel’s Avengers de Square Enix. Al charlar sobre sus impresiones de lo que ha visto hasta ahora, el actor confesó a GameByte:

“Es absolutamente una de las cosas más asombrosas… no puedes definir cuándo son escenas cinemáticas y cuándo es gameplay… no se nota nada. Siempre te preocupas por que un juego se vea bien, y entonces llega el juego y dices: ‘oh, el gameplay no se ve tan bien’. Avengers realmente, visualmente, es una de las cosas más asombrosas que he visto. Y obviamente con The Last of Us, Uncharted… son asombrosos. Pero Avengers me voló la cabeza”.