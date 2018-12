Nominados televisivos a la ceremonia 2019 – Screen Actors Guild Awards

Seguimos con la gran temporada de premios y como es costumbre, el Sindicato de Actores de los EE.UU. dio a conocer a los nominados al cine y la televisión, por supuesto, en el rubro de actuaciones. Las encargadas de ello fueron Awkwafina (Future Man) y Laverne Cox (Oranges is the New Black).

La ceremonia se llevará a cabo el próximo domingo 27 de enero y será transmitida a través de la señal de TNT y TBS para EE.UU. y en nuestra región por TNT.

A continuación el listado completo: