Nominados televisivos a los Critic’s Choice Awards 2019

El próximo 13 de enero, los críticos de Estados Unidos y Canadá se reunirán para honrar lo mejor del cine y la televisión del 2018 y para ello, el día de hoy anunciaron la lista de nominados a la Ceremonia número 24 de este galardón.
Como dato curioso, HBO lidera el listado con 20 nominaciones, seguido de FX con 17, Amazon con 12, y NBC y Netflix con 11 cada una.
A continuación te mostramos a todos los nominados que competirán por el premio que será televisado por The CW para EE.UU. y para nuestra región por TNT:
- MEJOR DRAMA
The Americans (FX)
Better Call Saul (AMC)
The Good Fight (CBS All Access)
Homecoming (Amazon Prime Video)
Killing Eve (BBC America)
My Brilliant Friend (HBO/RAI)
Pose (FX)
Succession (HBO)
- MEJOR ACTRIZ EN DRAMA
Jodie Comer – Killing Eve
Maggie Gyllenhaal – The Deuce
Elisabeth Moss – The Handmaid’s Tale
Sandra Oh – Killing Eve
Elizabeth Olsen – Sorry for Your Loss
Julia Roberts – Homecoming
Keri Russell – The Americans
- MEJOR ACTOR EN DRAMA
Freddie Highmore – The Good Doctor
Diego Luna – Narcos: México
Richard Madden – Bodyguard
Bob Odenkirk – Better Call Saul
Billy Porter – Pose
Matthew Rhys – The Americans
Milo Ventimiglia – This Is Us
- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA
Dina Shihabi – Jack Ryan
Julia Garner – Ozark
Thandie Newton – Westworld
Rhea Seehorn – Better Call Saul
Yvonne Strahovski – The Handmaid’s Tale
Holly Taylor – The Americans
- MEJOR ACTOR DE REPARTO EN DRAMA
Richard Cabral – Mayans MC
Asia Kate Dillon – Billions
Noah Emmerich – The Americans
Justin Hartley – This Is Us
Matthew Macfadyen – Succession
Richard Schiff – The Good Doctor
Shea Whigham – Homecoming
- MEJOR COMEDIA
Atlanta (FX)
Barry (HBO)
The Good Place (NBC)
The Kominsky Method (Netflix)
The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)
The Middle (ABC)
One Day at a Time (Netflix)
Schitt’s Creek (Pop)
- MEJOR ACTRIZ EN COMEDIA
Rachel Bloom – Crazy Ex-Girlfriend
Rachel Brosnahan – The Marvelous Mrs. Maisel
Allison Janney – Mom
Justina Machado – One Day at a Time
Debra Messing – Will & Grace
Issa Rae – Insecure
- MEJOR ACTOR EN COMEDIA
Hank Azaria – Brockmire
Ted Danson – The Good Place
Michael Douglas – The Kominsky Method
Donald Glover – Atlanta
Bill Hader – Barry
Jim Parsons – The Big Bang Theory
Andy Samberg – Brooklyn Nine-Nine
- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA
Alex Borstein – The Marvelous Mrs. Maisel
Betty Gilpin – GLOW
Laurie Metcalf – The Conners
Rita Moreno – One Day at a Time
Zoe Perry – Young Sheldon
Annie Potts – Young Sheldon
Miriam Shor – Younger
- MEJOR ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA
William Jackson Harper – The Good Place
Sean Hayes – Will & Grace
Brian Tyree Henry – Atlanta
Nico Santos – Superstore
Tony Shalhoub – The Marvelous Mrs. Maisel
Henry Winkler – Barry
- MEJOR SERIE LIMITADA
A Very English Scandal (Amazon)
American Vandal (Netflix)
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)
Escape at Dannemora (Showtime)
Genius: Picasso (National Geographic)
Sharp Objects (HBO)
- MEJOR PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN
Icebox (HBO)
Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC)
King Lear (Amazon)
My Dinner with Hervé (HBO)
Notes from the Field (HBO)
The Tale (HBO)
- MEJOR ACTRIZ EN SERIE LIMITADA y/o PELÍCULA PARA LA TV
Amy Adams – Sharp Objects
Patricia Arquette – Escape at Dannemora
Connie Britton – Dirty John
Carrie Coon – The Sinner
Laura Dern – The Tale
Anna Deavere Smith – Notes From the Field
- MEJOR ACTOR EN SERIE LIMITADA y/o PELÍCULA PARA LA TV
Antonia Banderas – Genius
Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Paul Dano – Escape at Dannemora
Benicio Del Toro – Escape at Dannemora
Hugh Grant – A Very English Scandal
John Legend – Jesus Christ Superstar Live in Concert
- MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE LIMITADA y/o PELÍCULA PARA LA TV
Ellen Burstyn – The Tale
Patricia Clarkson – Sharp Objects
Penelope Cruz – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Julia Garner – Dirty John
Judith Light – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Elizabeth Perkins – Sharp Objects
- MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE LIMITADA y/o PELÍCULA PARA LA TV
Brandon Victor Dixon – Jesus Christ Superstar Live in Concert
Eric Lange – Escape at Dannemora
Alex Rich – Genius: Picasso
Peter Sarsgaard – The Looming Tower
Finn Wittrock – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Ben Whishaw – A Very English Scandal
- MEJOR SERIE ANIMADA
Adventure Time (Cartoon Network)
Archer (FX)
Bob’s Burgers (FOX)
BoJack Horseman (Netflix)
The Simpsons (FOX)
South Park (Comedy Central)
BALANCE de NOMINADOS por CADENA
- HBO – 20
- FX – 17
- Amazon Prime Video – 12
- NBC – 11
- Netflix – 11
- Showtime – 6
- ABC – 4
- CBS – 4
- AMC – 3
- BBC America – 3
- FOX – 3
- National Geographic – 3
- Hulu – 3
- Bravo – 2
- Cartoon Network –1
- CBS All Access – 1
- Comedy Central – 1
- The CW – 1
- Facebook Watch – 1
- IFC – 1
- Paramount Network – 1
- Pop – 1
- USA Network – 1