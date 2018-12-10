Nominados televisivos a los Critic’s Choice Awards 2019

El próximo 13 de enero, los críticos de Estados Unidos y Canadá se reunirán para honrar lo mejor del cine y la televisión del 2018 y para ello, el día de hoy anunciaron la lista de nominados a la Ceremonia número 24 de este galardón.

Como dato curioso, HBO lidera el listado con 20 nominaciones, seguido de FX con 17, Amazon con 12, y NBC y Netflix con 11 cada una.

A continuación te mostramos a todos los nominados que competirán por el premio que será televisado por The CW para EE.UU. y para nuestra región por TNT: