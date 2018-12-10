Nominados televisivos a los Critic’s Choice Awards 2019

Nominados televisivos a los Critic’s Choice Awards 2019
Por: Spoiler Time

El próximo 13 de enero, los críticos de Estados Unidos y Canadá se reunirán para honrar lo mejor del cine y la televisión del 2018 y para ello, el día de hoy anunciaron la lista de nominados a la Ceremonia número 24 de este galardón.

Como dato curioso, HBO lidera el listado con 20 nominaciones, seguido de FX con 17, Amazon con 12, y NBC y Netflix con 11 cada una.

A continuación te mostramos a todos los nominados que competirán por el premio que será televisado por The CW para EE.UU. y para nuestra región por TNT:

  • MEJOR SERIE LIMITADA
    A Very English Scandal (Amazon)
    American Vandal (Netflix)
    The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)
    Escape at Dannemora (Showtime)
    Genius: Picasso (National Geographic)
    Sharp Objects (HBO)
  • MEJOR PELÍCULA PARA LA TELEVISIÓN
    Icebox (HBO)
    Jesus Christ Superstar Live in Concert (NBC)
    King Lear (Amazon)
    My Dinner with Hervé (HBO)
    Notes from the Field (HBO)
    The Tale (HBO)
  • MEJOR ACTRIZ EN SERIE LIMITADA y/o PELÍCULA PARA LA TV
    Amy Adams – Sharp Objects
    Patricia Arquette – Escape at Dannemora
    Connie BrittonDirty John
    Carrie CoonThe Sinner
    Laura Dern – The Tale
    Anna Deavere Smith – Notes From the Field
  • MEJOR ACTOR EN SERIE LIMITADA y/o PELÍCULA PARA LA TV
    Antonia BanderasGenius
    Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
    Paul Dano – Escape at Dannemora
    Benicio Del Toro – Escape at Dannemora
    Hugh Grant – A Very English Scandal
    John Legend – Jesus Christ Superstar Live in Concert
  • MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE LIMITADA y/o PELÍCULA PARA LA TV
    Ellen Burstyn – The Tale
    Patricia Clarkson – Sharp Objects
    Penelope Cruz – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
    Julia Garner – Dirty John
    Judith Light – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
    Elizabeth Perkins – Sharp Objects
  • MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE LIMITADA y/o PELÍCULA PARA LA TV
    Brandon Victor Dixon – Jesus Christ Superstar Live in Concert
    Eric Lange – Escape at Dannemora
    Alex Rich – Genius: Picasso
    Peter SarsgaardThe Looming Tower
    Finn Wittrock – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
    Ben Whishaw – A Very English Scandal
  • MEJOR SERIE ANIMADA
    Adventure Time (Cartoon Network)
    Archer (FX)
    Bob’s Burgers (FOX)
    BoJack Horseman (Netflix)
    The Simpsons (FOX)
    South Park (Comedy Central)

BALANCE de NOMINADOS por CADENA

  • HBO – 20
  • FX – 17
  • Amazon Prime Video – 12
  • NBC – 11
  • Netflix – 11
  • Showtime – 6
  • ABC – 4
  • CBS – 4
  • AMC – 3
  • BBC America – 3
  • FOX – 3
  • National Geographic – 3
  • Hulu – 3
  • Bravo – 2
  • Cartoon Network –1
  • CBS All Access – 1
  • Comedy Central – 1
  • The CW – 1
  • Facebook Watch – 1
  • IFC – 1
  • Paramount Network – 1
  • Pop – 1
  • USA Network – 1

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