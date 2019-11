Norman Reedus alaba a Hideo Kojima por Death Stranding

No es una película ni una serie. Pero todo parece indicar que el videojuego de Hideo Kojima reescribirá la forma de contar historias con un elemento interactivo.

Esta vez es el mismísimo protagonista de Death Stranding quien habla. En entrevista para The Hollywood Reporter, Norman Reedus (The Walking Dead) reconoce que no es un gran videojugador y que, de hecho, en un principio no entendió de qué trataba todo esto.

“Si él hiciera una película o algo así algún día, estaría allí en un instante”, dijo Reedus de Kojima, a quien calificó de genio y también de un buen amigo (quien ya fue a cenar a su casa, y conoció a su novia y gato).

Reedus narró que conoció a Kojima por medio de Guillermo del Toro, quien lo llamó por teléfono y le dijo que “había un tipo que quería hacer un videojuego” con él, y le insistió en que “simplemente dijera ‘SÍ’”. Se trataba de Kojima y el prime proyecto era Silent Hills, pero cuando Kojima y Konami entraron en dificultades, el proyecto se canceló, hubo una breve pausa y entonces regresaron a proponerle un videojuego “mucho más grande”, Death Stranding.

Reedus no es ajeno al desarrollo de videojuegos, pues ya ha dado voz a Daryl Dixon en algunos títulos de The Waling Dead, pero reconoce que las sesiones de motion capture y grabación de voz en Death Stranding fueron algo que jamás soñó que haría.

Cuando Reedus narró algunas extrañas sesiones de grabación a solas con Hideo, dijo:

“Imagina que hay miles de ballenas muertas frente a ti, te sorprendes y dices: ‘¿Qué?’ Su mente está en otro nivel. Es un genio entre los genios. Trascendimos la barrera del lenguaje en poco tiempo. […] Hideo es lo opuesto a un director que impone. Si dices que quizás debería hacerse de cierto modo, te dice que sí. Es una mente colaborativa. Quiere escucharte. Y si no dices nada, probablemente piense que te pasa algo. Es muy divertido trabajar con él”.

Reedus no juega actualmente (su favorito era Defender hace años), pero dice que por lo que ha visto que juega su hijo, Death Stranding es algo como lo que jamás nadie ha visto ni jugado (y le creemos).

Death Stranding se estrenará el 8 de noviembre en PlayStation 4 y para PC en 2020.