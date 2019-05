Norman Reedus, Léa Seydoux y Mads Mikkelsen en Death Stranding

Por cierto, hace tiempo, Norman Reedus nos contó en entrevista:

“Guillermo del Toro me dio mi primer papel de actor y cuando hicimos la primera película le dije que él tenía que hacer videojuegos. Él se convirtió en un gran amigo mío y luego me presentó a Hideo, que me vio en unos Video Music Awards haciendo los movimientos de Michael Jackson y por eso me llamó.

Nunca había estado en un videojuego, los trajes, los movimientos, es realmente mind- blowing, la visión de Guillermo del Toro de los videojuegos está completamente en otro nivel, no es solo un buen director de cine, le gusta crear pero también te deja crear a ti”.