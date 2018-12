Nos engañaron con la muerte de Rick pero fue muy necesario – The Walking Dead

The Walking Dead hizo un truco muy barato (uno más y van…) cuando decidió no matar a Rick Grimes (Andrew Lincoln) aunque se había anunciado que nunca más lo veríamos en el mundo apocalíptico. Sin embargo, esa falsedad le ha dado a la serie de AMC una vida completamente nueva. La temporada 9 ya mostraba signos de mejoría antes de la partida de Rick, pero desde entonces las cosas han mejorado aún más. Hubo un gran interrogante sobre cómo The Walking Dead podría continuar sin su protagonista principal, pero la pérdida de Rick ha servido para poner a otros personajes e historias a la vanguardia. Además, la forma en que lo han hecho significa que, como consecuencia, no se debe solo a la salida de Rick, sino más concretamente a la forma en que sucedió.

Es fácil ver por qué AMC eligió hacer esto. No tenía sentido tratar de ocultar cosas porque todos ya sabían que Lincoln se iba a ir. Este empuje masivo fue una excelente manera de traer de vuelta a algunos espectadores perdidos quienes querrían despedirse del personaje al que siguieron durante tantos años. Pero también significó que la salida de Rick fue un proceso largo y prolongado, y bastante agotador en ese sentido. Después de todo el bombo publicitario, hubo una primera sugerencia de cómo Rick podría morir en el episodio 4, The Obliged. El final dejó a Rick herido y rodeado de caminantes, sin medios reales de escape. El siguiente episodio fue luego casi enteramente entregado a su intento no para sobrevivir, sino simplemente para volver con su familia. Hubo secuencias de sueños, visiones, estrellas invitadas y falsificaciones. Mucho de esto generó la respuesta emocional requerida, pero luego de su sacrificio, justo cuando tanto él como los espectadores habían aceptado su destino, fue salvado por Anne. Luego del episodio se anunció una nueva trilogía de películas sobre lo que sucedería con su vida a continuación. Debería haber sido un adiós conmovedor, y casi lo fue, pero al final fue una despedida agotadora, irritante y que pone los ojos en blanco.

Esa trilogía en film, que será protagonizada por Lincoln y que está siendo escrita por el ex showrunner Scott Gimple, garantiza significa que Rick todavía tiene que quedarse en el mundo de The Walking Dead; es la probabilidad de que Lincoln eventualmente regrese a la serie. El actor puede estar descartándolo por ahora, pero la forma en que termina significa que tiene que haber un cruce de algún tipo. No hay ninguna posibilidad de que Rick Grimes deje de intentar volver con su familia, y su arco no puede cerrarse sin verlos por última vez. Sería más probable una aparición como invitado que un retorno al papel principal.

The Walking Dead ha disparado tanto hacia el futuro en su novena temporada que básicamente ha tenido un nuevo comienzo. Con el recuerdo de Rick todavía allí, los personajes han podido moverse de la manera que mejor lo honran; ha cambiado su tono y formato. Este fue el punto de la temporada 9, que tiene a la nueva showrunner Angela Kang, pero hasta la “muerte” de Rick, todavía estaba atascada con un pie en el pasado. Esta decisión ha forzado a The Walking Dead a hacer algunos cambios serios y tener que refrescar las cosas de una manera que no se ha visto en el show por demasiado tiempo. Lo que ha hecho la muerte falsa de Rick, y la muerte de Jesus es otro ejemplo similar de esto, es hacer que The Walking Dead sea impredecible nuevamente. Esa es una de las fortalezas en las que la serie se construyó, pero ha sido un examen de bienestar predecible desde el estreno de la temporada 7. Gracias al salto de tiempo, que a su vez ha llevado a ver a Los Susurradores, tenemos nuevamente una sensación de peligro y temor. Los Susurradores representan al villano más emocionante que la serie ha tenido en años. Rick y Jesus eran personajes interesantes que podrían haber tenido más que ofrecer, pero también está claro que The Walking Dead finalmente ha recibido la gran sacudida de la que tanto necesitaba.

Tom Payne as Paul ‘Jesus’ Rovia – The Walking Dead _ Season 9, Episode 8 – Photo Credit: Gene Page/AMC

Es posible que la salida de Rick no haya sido el evento que debió haberlo hecho, pero sus giros combinados han hecho una cosa: permitió que The Walking Dead avanzara. No quiere decir que The Walking Dead sea mejor sin Rick, pero una vez que Lincoln tomó una decisión, los escritores y productores se vieron forzados a enfrentar el difícil desafío de continuar sin el personaje que había sido el espectáculo durante tanto tiempo. Si él hubiera muerto de verdad, entonces habrían necesitado explorar las consecuencias de eso y las consecuencias inmediatas; tendríamos que ver la sensación de pérdida, la tristeza, el dolor y un funeral. La sombra de Rick habría colgado sobre todo. Si hubiera tenido una salida más abierta de la que los personajes sabían, el programa podría continuar con su antigua línea de tiempo. Y de nuevo, el espectro de Rick Grimes se avecinaría.

Al hacer que el público sepa que está vivo, pero con todos los personajes (sin Anne) pensando que está muerto, significó hacer el salto temporal de 6 años con tranquilidad. Después de todo, no hay necesidad de ver a los personajes pasar tanto dolor por un héroe que sabemos que todavía está vivo. Y es ese salto de tiempo lo que realmente ha permitido a The Walking Dead avanzar y comenzar de nuevo. Judith Grimes (Cailey Fleming) es un gran ejemplo de esto: era demasiado joven para tener algún tipo de impacto antes de que salte el tiempo, pero ahora es un personaje realmente fascinante. Ella es alguien que quiere honrar el legado de su padre, y tiene una bondad inherente a ella, mientras muestra lo que es crecer como una persona nacida en medio de un apocalipsis. Muchos otros personajes también se han beneficiado con el salto de tiempo y el tiempo de pantalla adicional, lo que les permite ser más completos. Daryl y Carol vuelven a ser dos de los supervivientes más interesantes del programa, y ​​Ezekiel y Rosita se sienten como partes importantes de la serie nuevamente.