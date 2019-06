¿Nos sirve de algo la saga anime del Rey de los Monstruos?

¿De qué trata la trilogía Godzilla en Netflix?

El anime de Godzilla consta de 3 películas: Planet of the Monsters (2017), City on the Edge of Battle y The Planet Eater (ambas de 2018). Hay que decir que el guión de Gen Urobuchi es interesante al no plantearse jamás este escenario para la franquicia, aprovechando lo que una serie anime de un presupuesto no tan elevado como un live-action podría lograr.