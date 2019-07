¿Notaste TODAS las diferencias entre la versión clásica de 1994 y la nueva? Aquí te ayudamos

El Rey León (1994) es mi película animada favorita de la historia. Se estrenó cuando yo estaba a punto de cumplir 4 años, y aunque no la fui a ver al cine, la aprecié en el formato casero un número incontable de veces. Podría suponer que 100 es una cifra que sirve como parámetro…

Con el anuncio de una versión nueva de esta historia debo decir que no fue algo que me alegró, pero tampoco algo que destruyó mi infancia, porque afortunadamente la versión clásica siempre estará ahí intacta para revisitarla las veces que quiera. Es así que con esa idea en mente me dispuse a ver The Lion King (2019), cinta dirigida por Jon Favreau, la cual me pareció fascinante por su animación fotorrealista que desde un principio sorprende: durante 2 horas quedé fascinado con el avance tecnológico, lo cual tristemente no ayuda a la historia. Desde el inicio con la salida del sol y los primeros acordes de Circle of Life en The Lion King (2019) se siente la falta de emotividad que tiene esta nueva versión.