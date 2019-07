Nuestra carta de amor para esta GRAN serie – Orange is the New Black

En 2013 se estrenaba de la mano de Netflix una serie titulada Orange Is The New Black. A pesar que solo pasaron 6 años, el uso de Netflix recién comenzaba a masificarse y pocos disfrutaron de la serie desde su comienzo. Poco a poco no solo la plataforma llegó a más personas; hoy día Orange Is The New Black es una de las series que más se mueve en las redes sociales y sin dudas una de las más importantes de esta última década. La serie llegó a su fin, y así es como nosotros, los fans de esta historia, le decimos adiós.

Lo que comenzó como un libro que relataba las experiencias de Piper Kerman en prisión se volvió una serie muy exitosa con 7 temporadas, las mismas que fueron irregulares y no todas excelentes, lograron mantenerse en un nivel, en una postura. OITNB llegó centrándose en una rubia que tenía una vida llena de privilegios que decidió entregarse y cumplir un año en prisión por ser cómplice en tráfico de drogas; pero esto solo fue una puerta, fue la manera de llegar a Litchfield y poder conocer a muchas mujeres con grandes historias para contar. Personajes que van a quedar dentro de nuestro corazón como Poussey Washington, Pennsatucky, Taystee y Crazy Eyes por nombrar algunos nos han logrado conmover con sus historias y sus vivencias; y cómo olvidar a Flaritza, una de las amistades más sólidas dentro del show: las grandes actuaciones de muchas actrices que no eran tan conocidas lograron deslumbrarnos con su talento.

Esta comedia, desde su humor particular nos hizo reflexionar sobre muchas cosas: el sistema penitenciario, el judicial, el rol de la mujer, la amistad, la maternidad y el aborto, visibilizar a todo un colectivo como el LGBTQ+ desde una mirada natural, solo por nombrar alguno de los grandes tópicos del show. Es que principalmente Orange Is The New Black trató y logró mostrar vínculos humanos, con sus fallas y sus aciertos; cómo desde las diferencias se puede construir y también destruir.

Nos mostró cómo las familias se construyen más allá de los lazos sanguíneos, que a veces el soltar es mejor que mantener el egoísmo de sostener un vínculo y, sobre todo, nos enseñó la importancia de la libertad, de ser libres con nuestras decisiones y ser responsables de nuestros actos. Después de 7 temporadas Orange Is The New Black se despide de nosotros, dejando no solo grandes episodios y momentos sino enseñanzas; en cierta forma se convirtió en la voz de muchos.

Si bien entendemos que es una ficción, no podemos dejar pasar a aquellas que además de entretener lograron que reflexionemos, tomemos conciencia, que intentaron darle voz a muchas personas que gracias a lo que han visto se han animado a dar un paso en nuestra vida. Orange Is The New Black ha dejado una marca en la industria y, también y sin dudas, en los corazones de múltiples fans que vamos a extrañarla. Esta prisión sí que nos ha dejado múltiples historias ricas, llenas de emociones. ¡GRACIAS!