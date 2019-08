Nuestra serie/telenovela favorita tuvo un final PERFECTO – Jane the Virgin

Jane The Virgin ha llegado a su final y no pudo ser más perfecto y ¡digno de una telenovela! Quien diga que no derramó algunas lágrimas con la despedida seguramente está mintiendo. Jane The Virgin fue algo diferente e innovador para la TV estadounidense. ¿Latinas liderando? Las Villanueva dejaron su corazón en cada capítulo y desde el primer episodio ¡nos hicieron amarlas! En este artículo marcaremos, uno por uno, todos los momentos que hacen que el final de Jane The Virgin quede dentro de los mejores de las comedias de los últimos años.

1 . ¡La gran villana fue derrotada!

Gracias a que Luisa pudo darse cuenta de que Rose no le convenía decidió trabajar con la policía y detenerla, en el capítulo 17 vimos como Luisa harta de que Rose este dañando a su familia decide aventarla desde la azotea y bueno… fin. (¿Así pasa en las telenovelas no?)

2 . El final del libro que abrió una gran escena

Jane logró el sueño de convertirse en una escritora publicada al vender su libro en nada más y nada menos que ¡500,000 dólares! Jane demostró ser una mujer valiente, apasionada, luchadora, y es un claro ejemplo de que debemos luchar por lo que nos haga feliz. Nos agradó lo que sucedió ante la idea de cambiar el final de su libro: al no poder entregarlo a tiempo debido a su boda, Rafael se apresuró y lo llevó hasta la imprenta; por las prisas rompió una barra en el estacionamiento y fue llevado a la cárcel. Como cuento de hadas, Jane lo “rescata” es su carroza (que en realidad es un autobús).

3 . Michael

Debemos aceptar que ningún final es perfecto y el que tuvo Michael dejó mucho que desear. Michael fue el primer amor de Jane. Ese, lleno de romanismo y perfección, siempre quedará en nuestros corazones, y aunque sabíamos que el corazón de Jane pertenecía a Rafael, hubiéramos deseado que Michael tuviera un mejor desenlace. Vimos a Michael con Charlie, la capataz del rancho vecino donde vivía; están juntos y esperando a su primer bebé, pero la química de estos simplemente no nos convenció: sabemos que él regresó a la serie para crear más drama (giros de telenovela) pero tal vez hubiera estado mejor que no lo hubiera hecho ya que el Michael que conocimos simplemente ya no estaba y tuvimos un personaje un poco aburrido.

4 . Adiós Xiomara

Xiomara y Rogelio decidieron mudarse a New York debido a las grabaciones de This is Marte, de la cual se nos adelantó que Rogelio tendría mucho éxito. Rogelio no quería tomar este gran paso sin antes tener la confirmación de Darcy y Esteban, que también se mudarían ya que Rogelio no quería estar lejos de su hija Baby. En el final de la serie vimos a Xiomara muy triste por esta gran decisión ya que toda su vida había estado junto a su madre (Alba) y su hija Jane, pero al final estas dos la convencieron de mudarse (y sí, hubo muchas lágrimas).

5 . Petra y Jane

Petra y Jane nos demostraron el gran poder de la amistad. En un principio Petra era nuestra ¿villana? pero poco a poco se ganó nuestro corazón (y claro, el de Jane). Gracias al gran gesto que tuvo Rafael, Petra y J.R. pudieron estar juntas.

6 . ¡La gran boda!

Todas las telenovelas deben terminar con una boda y claro que Jane The Virgin no fue la excepción: ver a Jane y a Rafael contentos y llorando de alegría nos hizo creer en los finales felices. Esta pareja estaba destinada a estar junta, nos sacaron risas y lágrimas, nos contagiaron de su alegría, tuvieron su final feliz. La boda fue oficiada por la abuela Alba, los hijos de ambos se encargaron de los pétalos, los padres de Jane les pusieron el lazo matrimonial, Petra dama de honor de Rafael y Lina la de Jane. ¡La familia estuvo junta hasta el final! La despedida fue ver a Jane y a Rafael alejados de todos y simplemente disfrutando su amor. ¡Redondo!

7 . Bonus Track – Las dudas que nos dejó

En capítulos pasados vimos a Jane y a Rafael hablando de adoptar a un bebé, al final Rafael decide que no sería una buena idea, pero nuestro amado narrador Anthony Méndez nos dice que “pronto Rafael cambiará de idea”… Pudimos suponer que al final de temporada se nos mostraría a estos adoptando, pero esto no fue así. En el episodio final Mateo dice que su bisabuela (madre de Rogelio) le comentó que él podría ser un gran narrador y Anthony Méndez dijo “y lo soy, pero esa será otra historia”, lo que nos deja sabiendo que todo este tiempo Mateo nos ha narrado la vida de sus padres. ¡Díganme que están el shock igual que yo! A principios del 2019 se habló de un posible spin off titulado Jane la novela. Desafortunadamente este proyecto fue cancelado, pero el futuro siempre es incierto así que, ¿les gustaría un spin off sobre la vida de los hijos de Jane y Rafael? ¡A nosotros sí!