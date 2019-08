Nuestras apuestas para la nueva serie del Arrowverse en 2020

En esta lista vamos a hacer algunas apuestas sobre el nuevo show de The CW para el año que viene y quién/quéenes lo podrían protagonizar.

Hace algunos días tuvimos la confirmación de que en 2020 veremos un nuevo show unirse al Arrowverse . Pero ¿cuál o cuáles serán? Más allá que en este universo vimos a un montón de superhéroes y villanos de DC , hay otros tantos que aún no han tenido la oportunidad de brillar. DC Comics cuenta con un gran abanico de personajes que The CW puede seguir aprovechando.

4 . WildC.A.Ts

WildC.A.Ts es un caso extraño, porque cuando debutaron por primera vez se encontraban entre los equipos más populares en la industria del cómic. De cualquier manera, no se puede negar que, durante los años noventa, los WildC.A.Ts fueron verdaderas estrellas de DC, incluso tenían su propio programa de dibujos animados.

Se han dado pasos tentativos en los cómics para destacar más al equipo, pero no han dado resultado. Sin embargo, ahora puede ser el momento perfecto para traerlos de vuelta: las historias retro están de moda, hay reboots y secuelas de películas de hace mil años. ¿Por qué no apostar al renacimiento de este grupo de superhéroes en The CW? Sería un gran refuerzo para el Arrowverse.