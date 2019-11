Nuestras candidatas en la carrera al Oscar 2020, Parte 1

Estamos cada vez más cerca de la temporada de premios: los Oscar 2020 se tienen previstos para el próximo 9 de Febrero y nosotros, Spoilertime, te traemos las cintas que se están colocando como favoritas para la categoría de Mejor Película y algunas categorías más que detallaremos. Debemos ir armando nuestra quiniela, ¿no creen? PD: muchas de las cintas no se estrenaron, pero ya la crítica que tuvo acceso habló de ellas, y en eso nos basamos.

1 . Once Upon a Time in Hollywood (Érase una vez en Hollywood)

Dirigida por el fantástico Quentin Tarantino y protagonizada por un elenco de 10 encabezado por Leonardo Dicaprio, Brad Pitt y la hermosa Margot Robbie, esta historia se centra en la vida de Rick Dalton, una estrella del viejo Hollywood que lucha por mantenerse vigente en pantalla. Y sin olvidar que también ocurre en la misma época los asesinatos de Charles Manson como una historia alternativa a la principal. Épico.

Once Upon a Time… se estrenó en el pasado Festival de Cine Cannes donde obtuvo críticas positivas. Es por ello que lleva una carrera lista para los Oscar 2020. Sin duda no deben perdérsela, y es que volverá a los cines con escenas nuevas y muy diferentes a la primera versión.

Posibles nominaciones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actor, Mejor Actor de Reparto, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Edición de Sonido.

2 . Marriage Story (Historia de un Matrimonio)

Netlflix trae 2 dramas muy fuertes dentro de esta carrera, y uno de ellos es junto a Noah Baumbach. Marriage Story (Historias de un matrimonio) se identifica como uno de los dramas más caóticos y apasionados del 2019; una ruptura perfectamente medida y matizada, claro, sin olvidar todo lo apasionado que lleva un perfecto matrimonio. Dicho drama es protagonizado por el encantador Adam Driver y nuestra sexy Scarlett Johansson.



Marriage Story se estrena a finales de Noviembre en cines específicos y el próximo 6 de Diciembre en la plataforma colorada Netflix. La película ya cuenta con una excelente crítica y también nominaciones a los Premios Gotham (Cine Independiente NYC). ¡Muero por ver esta gran producción! ¿Ustedes qué opinan? Posibles nominaciones: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz, Mejor Actor, Mejor Guión Original, Mejor Actriz de Reparto, Mejor Montaje, Mejor Música.

3 . 1917

Sin duda no podemos olvidar un drama bélico dentro de esta carrera al Oscar 2020. En la pasada premiación nos hizo mucha falta un drama de este estilo. La producción dirigida por Sam Mendes relata una historia ambientada en la Primera Guerra Mundial; 2 jóvenes soldados británicos Schofield (George MacKay) y Blake (Dean-Charles Chapman) se darán a una misión aparentemente imposible en la que deben cruzar e infiltrarse en el territorio enemigo para entregar un mensaje e impedir un gran trampa mortal y detener la guerra.



Ademas de los 2 actores principales, podemos encontrar nombres reconocidos como Benedict Cumberbatch y Richard Madden, entre otros. 1917 estrena el 25 de Diciembre en Estados Unidos y en México debemos espera un poco más hasta el próximo 17 de Enero. Posibles nominaciones: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Diseño de Producción, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido, Mejor Música.

4 . Jojo Rabbit

Cinta basada en la novela escrita por Christine Leunens. Se nos invita a conocer la vida de Jojo Betzle (Roman Griffin Davis), un pequeño niño alemán que tiene por amigo imaginario: el mismísimo Adolfo Hitler (Taika Waititi). Ah, además un secreto que debe mantener oculto… Con la dirección del mismo Taika Waititi, Jojo Rabbit es divertida, sincera y dulce; la combinación explosiva perfecta lo que la hace convertirla en la comedia satírica favorita de muchos este 2019. Su reparto de nombres conocidos como Sam Rockwell, Rebel Wilson, Alfie Allen y Scarlett Johansson da la idea de lo bien que viene.



Jojo Rabbit ya tiene un premio en su bolsa como Mejor Película en el Festival Internacional de Toronto, donde fue estrenada, convirtiéndola en una fuerte contrincante en esta carrera al Oscar 2020. En México debemos esperar un poco más ya que su estreno esta previsto para Enero 2020.

Posibles nominaciones: Mejor Película, Mejor Guión Adaptado, Mejor Vestuario, Mejor Música.

5 . Dolor y Gloria

La primera cinta internacional que se suma a una intensa lucha por alcanzar un lugar en los Oscar 2020. La misma es protagonizada por el veterano Antonio Banderas, interpretando a un director español (Salvador Mallo) cuyo esplendor ha sido olvidado, pero él está dispuesto a renacer y emprender un viaje emocional en el que salen aflote experiencias del pasado. Para mí es una autobiografía del mismo Pedro Almodovar.



Antonio Banderas, con su victoria en Cannes, es favorito a llevarse la categoría a Mejor Actor y no solo eso: Pedro Almodovar, encargado de dar dirección a este filme quiere lograr sumarse a la máxima categoría. Sin dudas en el trabajo más ambicioso para ambos hasta ahora, espero y logren colarse a sus respectivas categoria. Posibles nominaciones: Mejor Actor, Mejor Dirección, Mejor Película Internacional.