Nuestras candidatas en la carrera al Oscar 2020, Parte 2

1 . Little Woman (Mujercitas)

2 . Toy Story 4

3 . Parasite (Parasitos)

4 . The Irishman (El Irlandés)

La mayor apuesta de Netflix para los Oscar 2020. The Irishman se dirige a encabezar la lista de criticas positivas. Se filmó bajo la dirección de Martin Scorsese, quien hace se regreso con este film de mafia.

Martin Scorsese nos presenta la historia de Frank “The Irishman” Sheeran, un asesino a sueldo al que se atribuyo más de 25 asesinatos relacionados con la mafia. El director toma como referencia la publicación escrita I Heard You Paint Houses: Frank “The Irishman” Sheeran and Closing the Case on Jimmy Hoffa de Charles Brandt para convertirla en una obra maestra tal y como lo indican los expertos críticos.