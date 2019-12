Nuestras candidatas en la carrera al Oscar 2020, Parte 3

Les traigo mis últimas predicciones para esta carrera al Oscar 2020. Sin dudas, será muy reñida esta contienda. Aún me faltan muchas películas por ver, ¿cuál ha sido la mejor para ustedes? o ¿cual esperan más?

1 . The Joker (Guasón)

Una de las cintas más debatidas en redes sociales este 2019.

Joker está destinada a encabezar muchas categorías en la próxima entrega de los premios Oscar, con una popularidad ascendente gracias al éxito de Joaquin Phoenix, quien nos ha regalado una de la mejores actuaciones de su carrera. Joker no genera terror, y hasta puedo decir que yo, al menos, sentí pena por él. La empatía que se le tiene en el film hasta consigue que justifiquemos sus actos violencia, por eso, Joker generará ambigüedad de comentarios, lo que hace que cada espectador deba sacar propia conclusión. ¿Todavía no la has visto? Aquí te damos algunas buenas razones para que lo hagas.

¡Joker es simplemente tortuosa!