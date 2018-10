El éxito de la nueva serie de Youtube, Cobra Kai, ha sacado de las cenizas un clásico de la década de 1980 y ha revivido la historia para el público moderno. Con la introducción de nuevos personajes, así como el regreso de los personajes originales de la franquicia, Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), la serie web se eleva de ser una simple nostalgia a un estudio matizado del tiempo, diferencias generacionales y la redención. ¿Cómo algo tan incrustado en los estilos cinematográficos de la década de 1980 se hace hoy relevante? Con Cobra Kai viene la solución: ponerse al día con los personajes de la época moderna, libre de nociones de testosterona de la virilidad, la familia y el estilo estadounidense, pero cargado de años de malas decisiones, promesas fallidas y la dura realidad de dejar ir de tus mejores años. El éxito de Cobra Kai (es impresionante su en Rotten Tomatoes) inspira a que pensemos en qué otras películas de la década de 1980 están listas para la reinvención de la televisión. La extraña mezcla de la nostalgia de los sintetizadores y la sensibilidad mediocre del día hace que sea un cóctel interesante. Por eso, aquí te dejamos nuestras ideas para que 8 films clásicos de la década de 1980 sean series YA. Y no se discute.

1 . The Goonies

La pandilla ahora ha crecido… y no se llevan tan bien entre ellos. Para remediar sus problemas colectivos, aunque diversos, se juntan para una nueva aventura, la que promete resolver todos sus problemas, pero podría ser el viaje y no el destino el que contiene la clave de la felicidad. ¡Todo esto matizado con el dilema de la crisis de la mediana edad sería una bomba explosiva!

2 . Platoon

Sería una genial idea ver qué pasó con Chris Taylor y algunos que otros soldados luego de dejar Vietnam. Podría ser una gran idea ver el sufrimiento post guerra de ese grupo, por un lado, y las carreras que tomaron. Obviamente, debería haber tensión entre los pro pacifismo y los pro enfrentamiento.

3 . Dirty Dancing

Baby regresa para reabrir el complejo ya destruido de la película. Ella debe reclutar nuevo personal y atraer una gran variedad de visitantes, mientras trata con inversionistas que son demasiado conservadores y están atrapados en el pasado. El personal y los visitantes representarán las políticas contrastantes de los Estados Unidos y deben encontrar un terreno común si Baby quiere que su esfuerzo sea un éxito.

4 . Top Gun

No hay mucho para pensar: un nuevo grupo de pilotos de aviones que pelean por el valor y, POR SUPUESTO, la chica de turno. Algo así como una serie romántica. No vienen nunca mal esas, ¿no? Obviamente, el instructor de estos nuevos genios del aire sería Tom “Iceman” Kazansky, quien sigue con recelos contra Pete “Maverick” Mitchell. Podría ser la estructura de Cobra Kai, con dos historias contadas en paralelo: el duelo de los jóvenes, el duele de los grandes.

5 . Do The Right Thing

Podría ser una secuela más que una continuación de los viejos personajes: sería interesante ver qué pasó con los protagonistas y cómo sus hijos se mueven en el nuevo Harlem, ya que el de fines de la década de 1980 era salvaje y ahora es hasta cool y hipster. Sin dudas, el choque de culturas y de presupuestos de sus padres serían los puntos clave.

6 . E.T.

¿Y si pudiéramos ver qué fue de la vida del pequeño extraterrestre luego de su ida de La Tierra? Sería genial. Ciencia ficción de primera clase. Todo un desarrollo en un mundo totalmente alejado al nuestro, pero con la constante búsqueda de E.T. por reencontrarse de una manera con Elliot… quien finalmente sería el nuevo E.T. porque ¡visitaría el planeta de su peculiar amiguito!

7 . The Lost Boys

La que más esperaría en mi caso, les soy sincero. Dos hermanos se mudan a una nueva ciudad y deben lidiar con la experiencia de ser los nuevos niños en la ciudad y la escuela, espacio este último que sería principal en la trama. Las cosas se ponen pesadas cuando se encuentran con la pandilla local de niños geniales que tienen sed de sangre nueva. Una nueva banda de vampiros. Un nuevo adolescente para atraer a las filas. Una nueva era. Vampiros en Instagram, ¿quién no querría ver eso?

8 . The Breakfast Club