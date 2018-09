Nuestras predicciones a los Emmy 2018

A unas horas de la entrega de los Primetime Emmy Awards 2018, el equipo de It’s Spoiler Time presenta sus predicciones de los ganadores de las 18 categorías principales que se entregarán esta noche en la ceremonia celebrada en el Teatro Microsoft y que será conducida por los comediantes de Saturday Night Live, Colin Jost y Michael Che. La elección de cada ganador se hizo con base a una votación de cada uno de los miembros que forman el equipo de colaboradores quienes son expertos en series. En cada categoría se menciona al ganador y quien podría ser su o sus rivales más cercanos. A continuación te presentamos el listado completo y te recordamos que no te puedes perder la transmisión de la 70.ª edición de los Premios Primetime Emmy a las 7 pm (MEX) por TNT.

1 . Mejor Serie Drama: The Handmaid’s Tale (Hulu)

Tras llevarse el Emmy el año pasado, la serie estrella de Hulu tiene altas posibilidades de repetir la hazaña debido a su impactante historia que presentó en su segunda temporada, misma que dejó de tener el respaldo de la obra literaria, pero no podemos descartar a The Americans, serie de FX que llegó a su final y que podría ser premiada como una especie de compensación a lo hecho en 6 temporadas.

2 . Mejor actriz Drama: Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Elisabeth Moss regresa a defender su triunfo del año pasado; es la favorita y candidata ideal, pero el factor The Americans es fundamental y más cuando Keri Russell tiene tres nominaciones consecutivas haciendo un trabajo enorme en la producción de FX.

3 . Mejor actor Drama: Matthew Rhys (The Americans)

Matthew Rhys es el candidato perfecto para ganar al ser la última vez que será nominado por su papel en The Americans, otorgando el reconocimiento a su labor en 6 años. Pero no olvidemos a Sterling K. Brown (This Is Us) quien es el ganador del año pasado y el rival a vencer.

4 . Mejor actriz de reparto Drama: Alexis Bledel (The Handmaid’s Tale)

Alexis Bledel ya hizo lo propio el año pasado al ganar como mejor invitada en una serie drama por su papel en The Handmaid’s Tale, y ahora tiene la oportunidad de obtener el de reparto. Sus compañeras Yvonne Strahovski y Ann Dowd, ganadora del año pasado, son su principal competencia.

5 . Mejor actor de reparto Drama: Peter Dinklage (Game of Thrones)

Nominado 7 veces en la misma categoría, Peter Dinklage vuelve a la misma después de que el año pasado Game of Thrones no figurara en la ceremonia. Todo indica que tomará de nuevo esa estatuilla si es que David Harbour no da la sorpresa después del creciente arco narrativo que tuvo su personaje en la segunda temporada de Stranger Things.

6 . Mejor Serie Comedia: Atlanta (FX)

Con VEEP fuera de la carrera, Atlanta, serie de FX creada por Donald Glover, presentó una de las series, no solo de comedia, mejor construida en su narrativa llevando la comedia a un nivel poco explorado. Su rival directo sin duda es la aclamada The Marvelous Mrs. Maisel.

7 . Mejor actriz Comedia: Issa Rae (Insecure)

La novata de la categoría es Issa Rae, quien toma, de cierto modo, el lugar de Julia Louis-Dreyfus como la candidata de HBO, y que su trabajo en Insecure no solo como actriz, también como creadora, podrían ser la apuesta perfecta. Pero Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) podría ser su principal obstáculo para obtener la estatuilla.

8 . Mejor actor Comedia: Donald Glover (Atlanta)

Donald Glover es el hombre del año y su triunfo en esta misma categoría el año pasado sumado al nivel a donde llevó Atlanta en su segunda temporada hacen parecer que tiene el Emmy en sus manos nuevamente. Pero HBO lanzó un contendiente igual de fuerte y ese en Bill Hader, quien sorprendió con una comedia negra que conquistó a todos.

9 . Mejor actriz de reparto Comedia: Betty Gilpin (GLOW)

Con el estreno de GLOW en 2017, Betty Gilpin se robó las miradas, pero no fue hasta este año que esa primera temporada pudo ser elegida para las nominaciones, y aunque parece venir tarde, la reacción de la segunda temporada podrían empujar a esta actriz para ganar la estatuilla. El peligro es Kate McKinnon (SNL), quien en los dos años anteriores ha ganado este galardón.

10 . Mejor actor de reparto Comedia: Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt)

Con cuatro nominaciones al hilo, Tituss Burgess es ideal para este premio y poner nuevamente a Unbreakable Kimmy Schmidt en alto, ahora que la comedia ha conseguido solamente dos nominaciones. Pero el regreso de Henry Winkler (Barry) a las nominaciones pone en peligro a Burgess quien se podría ir nuevamente con las manos vacías.

11 . Mejor Serie Limitada: The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Después de haber sido borrado de la ceremonia el año pasado, Ryan Murphy vuelve con altas posibilidades de obtener este premio debido a la recreación de un hecho de la vida real el cual está envuelto con una perfecta recreación. Todo indica que no hay un rival de peligro en esta categoría.

12 . Mejor actriz Serie Limitada o Película para la TV: Jessica Biel (The Sinner)

Con The Sinner, Jessica Biel tuvo un foco como hace varios años no lo tenía y su papel como asesina impactó a todos el año pasado. Pero tiene a un gran rival a vencer y esa es Laura Dern, por The Tale, la película para la TV de HBO. Ella, el año pasado, fue reconocida en esta misma entrega pero por actriz de reparto.

13 . Mejor actor Serie Limitada o Película para la TV: Darren Criss (The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story)

Desde el primer episodio de ACS sabíamos que Darren Criss tenía su nominación asegurada este año y por supuesto aquí está, él se roba la temporada y no hay más. Pero hay un rival muy fuerte aparece en la ecuación y es Benedict Cumberbatch, quien ya se llevó este galardón en 2014 por Sherlock y ha sido nominado 4 veces más en esta misma categoría.

14 . Mejor actriz de reparto Serie Limitada o Película para la TV: Penélope Cruz (The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story) o Letitia Wright (Black Mirror: Black Museum)

El éxito de la primera temporada de American Crime Story podría empujar fuertemente a Penélope Cruz a recibir esta estatuilla por interpretar el sufrimiento de Donatella Versace. Pero ella no se puede confiar de Letitia Wright, quien no solo destacó con Black Mirror, sino que viene del éxito taquillero y de críticas muy buenas por Black Panther.

15 . Mejor actor de reparto Serie Limitada o Película para la TV: Jeff Daniels (Godless)

Con dos diferentes nominaciones, Jeff Daniels puede estar casi seguro de obtener una de las dos y esa por lo hecho como el villano de Godless, una serie western de Netflix que pese al poco hype impresiona a cada uno que la ve. Tal parece que ni sus tres rivales de American Crime Story podrán contra él.

16 . Mejor Programa de Variedades: Jimmy Kimmel Live! (ABC) o Last Week Tonight with John Oliver (HBO)

Last Week Tonight with John Oliver ha sido el ganador dos años seguidos y va por su tercero debido a su crítica implacable, lo que lo mantiene vivo en HBO. Pero Jimmy Kimmel Live! es un show, al igual que su conductor, consentido por el público que podría dar la sorpresa debido a la carga emocional durante su último año.

17 . Mejor Programa de Sketches: Saturday Night Live (NBC)

Tras años en un nivel estándar, Saturday Night Live volvió con una de sus mejores temporadas el año antepasado, lo que llevó directo al programa de NBC a ganar esta categoría en 2017. Ese empuje podía repercutir para esta ocasión. Pero, como siempre, existe el efecto de la temporada final, y Portlandia esta vez podría dar la sorpresa.

18 . Mejor Reality de Competencia: The Voice (NBC)