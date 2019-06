Nuestras razones para que disfrutes de Anne Lister y el amor prohibido en el Reino Unido – Gentleman Jack

Anne Lister es plasmada por Suranne Jones con una calidad que a veces hace pensar si estudió gestos (tarea imposible, porque el movimiento de mano no puede estar registrado en ningún lado) y formas de hablar o si simplemente creó de forma tan íntegra a un ser humano voraz de conocimiento y acción, caminante maratónica, hipergesticuladora. La secundan Sophie Rundle como Ann Walker y un reparto en el que todos a su momento (no siempre está la protagonista) brillan.

Merece un párrafo a parte la maravillosa Gemma Whelan, la camaleónica actriz viene de personificar a dos mujeres más bien masculinas como Yara Greyjoy (Game of Thrones) y Eunice Noon (The End of the F***ing World) para aparecernos en la cara como Marian Lister, la suave hermanita menor, y hacernos reír con sus gestos de espanto y asombro, sin dejar de apreciar sus tiernos ataques de ira.